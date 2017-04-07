Отец из Ирландии создает «опасные» фото дочки

Ирландский дизайнер Стивен Кроули с помощью фотошопа помещает свою полуторагодовалую дочь Ханну в ситуации, которые могут вызвать сердечный приступ у большинства родителей.
На фотографиях Стивена маленькая Ханна то рулит автомобилем, стоя на коленях у папы, то совершенно самостоятельно лезет вверх по вертикальной лесенке, пишет Deti.mail.ru.
То стоит на краю ничем не огражденной морской набережной, то играет с огромным кухонными ножами, сидя возле зажженной плиты, на которой папа что-то готовит.
На самом деле ни в одну из этих потенциально опасных ситуаций Ханна не попадала. Как сообщает сайт Mashable, в реальности ей пришлось пройти тяжелое испытание – вскоре после рождения у девочки диагностировали редкое, угрожающее жизни иммунное заболевание – гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Она полгода провела в больнице, где прошла курс химиотерапии и перенесла пересадку костного мозга.
Сейчас Ханна поправилась и, по словам Стивена, несмотря на все то, через что ей пришлось пройти, полна жизнелюбия, обожает веселиться и обладает отличным чувством юмора. Папа Ханны отходит от перенесенного стресса по-своему – создавая «опасные» фото, на самом деле не связанные ни с малейшим риском для дочки. Кроме того, таким необычным способом Стивен хочет привлечь общественное внимание к заболеванию, от которого страдает Ханна, и к деятельности благотворительной организации Be The Match, связывающей доноров костного мозга с теми, кто в нем нуждается.