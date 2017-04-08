Топ-пять видов чая, омолаживающих кожу

Зеленый чай. На коже человека отражаются такие признаки старения, как морщины и глубокие линии, если она не достаточно увлажнена, или женщина находится на грани менопаузы. Для противодействия этому рекомендуется употреблять зеленый чай ежедневно. Он снижает выраженность морщин за счет увеличения выработки коллагена – основного строительного материала кожи, пишет Medikforum.ru.

Чай с ромашкой. Вы можете использовать чай с ромашкой в качестве натурального инструмента, делающего кожу более яркой и мягкой. Он содержит флавоноиды, которые оказывают ингибирующий эффект на свободные радикалы, ускоряющие процессы старения.

Улун. Этот полуферментированный чай содержит антиоксиданты полифенолы, удаляющие токсины и смягчающие кожу. Употребление улуна также защищает кожу от пигментации из-за воздействия вредных ультрафиолетовых лучей.

Чайный гриб. Подвергшийся легкому процессу брожения чайный гриб представляет собой симбиотическую культуру бактерий и грибов, не только очищающих организм и кожу лица от токсинов, но и повышающих степень ее эластичности и влажности.

Черный чай. В самом распространенном чайном напитке содержатся антиоксиданты, которые способствуют регенерации клеток кожи и замедлению естественных возрастных процессов.