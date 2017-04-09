Частые перекусы помогут избавиться от лишнего веса

Забудьте про три основных приема пищи в день - частые перекусы являются лучшей стратегией в деле избавления от лишнего веса. По мнению главы Национального форума борьбы с ожирением Англии профессора Дэвида Хаслама, идея употребления только завтрака, обеда и ужина себя полностью исчерпала. Вместо этого, желающие сохранить стройность люди, должны употреблять более мелкие порции пищи как можно чаще. Профессор Хаслам подлил масла в огонь споров о том, что является наилучшей стратегией питания: принцип "меньше и чаще" или классические три приема пищи в день, пишет Medikforum.ru.

Ученый утверждает, что здоровые закуски отлично подходят для работающих людей, так как им часто не хватает времени для питания по часам из-за напряженного графика. Но очень важно, чтобы эти перекусы содержали полезные питательные вещества. Когда организм получает частые порции пищи на основе овощей, то его метаболическая система подвергается стабильной стимуляции, а в тело поступает постоянный приток питательных веществ, которые очень важны.

Американская кардиологическая ассоциация предупреждает, что пропуск завтрака повышает риск ожирения, болезней сердца и диабета. Эксперты этой ассоциации призывают людей придерживаться режима трех основных приемов пищи в день, отказываясь от каких-либо перекусов между ними. С этим утверждением согласен и профессор нутриционистики Университета Глазго Майк Лин, который советует не поощрять идею перекусов. Он подчеркивает, что одной из основных причин эпидемии ожирения последних 40 лет стал отказ от традиционного трехразового питания в семейном кругу и коммерческое продвижение идеи перекусов с помощью фастфуда. Однако профессор Хаслам убеждён, что здоровые закуски на основе свежих фруктов и овощей полезны в деле избавления от лишнего веса и общего укрепления здоровья.