Соковые диеты грозят диабетом, кариесом и ожирением

Все большее количество женщин выбирают фрукты и овощи в виде соков для избавления от лишнего веса. Популярность подобного рода соковых диет постоянно растет, а их поклонники настаивают на том, что данная разновидность питания обеспечивает быстрые результаты, является более легкой для следования, чем традиционные методы подсчета калорий, улучшает настроение и даже повышает уровень энергии. К сожалению, все это слишком хорошо для того, чтобы быть правдой, пишет Medikforum.ru.

Эксперты предупреждают, что в жидких диетах не хватает важнейших питательных веществ, из-за чего они могут приводить к самым разным опасным расстройствам, начиная от кариеса, мигреней, сухой кожи и диабета, и заканчивая ожирением. Популярность соковых диет объясняется влиянием знаменитостей, включая топ-моделей, которые активно пропагандируют этот метод поддержания веса в социальных сетях. 44-летняя актриса Гвинет Пэлтроу не так давно рассказала о том, что прожила 8 дней подряд на козьем молоке для того, чтобы избавить свой организм от паразитов. Ученые Американского колледжа кардиологии подчеркивают, что жидкие диеты не могут быть безопасными.

«Я бы не рекомендовала соковую диету не одному человеку, - говорит диетолог Анна Дэниелс. - Начнем с того, что идея детоксикации организма с помощью сока является рекламной уловкой. Наши почки и печень прекрасно справляются с выведением токсинов из организма. Если соки состоят преимущественно из фруктов, вы рискуете употребить слишком много сахара. В краткосрочной перспективе это приведет к скачкам уровня сахара в крови, снижение которых вызовет летаргию, раздражительность и нарушение концентрации. В долгосрочной, это приводит к диабету, ожирению и кариесу. И вы лишите свой организм волокон, молочных продуктов, цельнозерновых и белков, которые очень важны для нормального пищеварения, здоровой кожи, костей и сердечно-сосудистой системы».