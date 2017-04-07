Контрацептивы надо бросать через год после менопаузы

Очень часто женщины среднего возраста, столкнувшиеся с симптомами менопаузы, считают, что они могут отказаться от приема оральных контрацептивов. Теперь эксперты из Клиники Майо прояснили данный вопрос. Они предупреждают, что женщины не должны спешить с этим решением. Статистика показывает, что 75% беременностей у представительниц прекрасного пола старше 40 лет являются незапланированными. Более того, множество осложнений во время беременности и риски выкидыша появляются с возрастом. Вот почему очень важно принять правильное решение о том, когда безопасно отказываться от оральных контрацептивов, передает Medikforum.ru.

Менопауза начинается у женщины после прекращения месячных, когда организм перестает производить яйцеклетки и теряет возможность зачать ребенка. Месячные становятся, как правило, менее регулярными за несколько месяцев или лет до их полного исчезновения, но иногда они могут пропасть разом. Что еще всего менопауза наступает в период от 45 до 55 лет вместе со снижением уровня эстрогена. Симптомы менопаузы появляются задолго до последних месячных, что является предменопаузой.

Если месячные не появляются уже целый год, то только в этом случае женщина может отказаться от приема оральных контрацептивов. Но если продолжительность этого периода составляла 11 с половиной месяцев, а потом менструации появились вновь, то это значит, что часы заработали заново, и менопауза не наступила. Иногда для ее подтверждения требуется проведение лабораторных тестов, но большинству женщин они не нужны. До 95% женщин в возрасте 55 лет уже находятся в состоянии менопаузы, и им не нужно принимать оральные контрацептивы.

Однако если вы сохраняете здоровый вес, не курите, не страдаете от гипертонии и не имеете истории тромбов, то вам, вероятно, стоит продолжать принимать контрацептивы и после 50. Дело в том, что гормональные оральные контрацептивы обеспечивают множество плюсов для женщин в предменопаузе кроме предохранения от нежелательной беременности. Они снижают интенсивность приливов, менструальных кровотечений и сокращают риск опухолей яичников и матки.