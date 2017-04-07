Без пользы: топ-пять бьюти-продуктов, от которых следует избавиться

Масло от секущихся кончиков. Малоэффективным, даже можно сказать неэффективным средством от секущихся концов является масло. Не хочется никого расстраивать, но нет косметического средства, способного устранить эту проблему. Масло дает лишь визуальный эффект, ненадолго склеивая расщепленные кончики с помощью силиконов в его составе. Самый верный способ устранить секущие кончики — это стрижка, пишет Lady.tochka.net.

Шампунь против перхоти. Проблему перхоти кожи головы не устранить обычной продукцией масс-маркет, к тому же такие средства сильно высушивают кожу головы. Если же у тебя перхоть, воспользуйся специальными лечебными шампунями, которые можно купить в любой аптеке.

Очищающие полоски для носа. Такой способ очищения не только неэффективен, но и опасен в применении. Как утверждают косметологи, очищающие полоски для носа могут закупорить поры еще сильнее, тем самым вызвав появление серьезных прыщей.

Антицеллюлитные кремы. Многие девушки верят, что крем способен устранить целлюлит на проблемных местах, но это не так. На данный момент существуют только две вещи, которые действительно могут бороться с целлюлитом: это активный образ жизни и здоровое питание. Антицеллюлитный крем дает лишь временный визуальный эффект и немного смягчает кожу.

Средства на спиртовой основе. Покупая косметическую продукцию, обрати внимание на состав. Если в состав входит спирт, лучше отложи такую продукцию, так как средства на спиртовой основе приводят к сухости, тусклости и другим проблемам кожи лица. Несмотря на заявления производителей, какими бы громкими они ни были, следует всегда помнить, что спиртовая основа – враг кожи.