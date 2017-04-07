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H&M будет делать всю одежду из переработанных материалов

Krasotka.ee
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H&M | ФОТО: Scanpix

Шведский масс-маркет бренд H&M часто устраивает экологические акции и активно транслирует тренд на этичное производство и потребление. Генеральный директор бренда Карл-Йохан Перссон объявил, что к 2030 году H&M полностью перейдет на производство одежды из вторсырья. Экологичная мода где-то рядом.

В прошлом году H&M проводил акцию по сбору старой одежды для переработки, в обмен на которую можно было получить новую вещь (правда, собрали всего 1000 единиц в некоторых магазинах). Недавно бренд выпустил коллекцию одежды Conscious Exclusive из экологичных материалов. Главный материал — Bionic, мягкий полиэстер, полностью изготовленный из переработанного пластикового мусора, собранного с береговой линии океана. Помимо капсульной мужской линейки в коллекцию Conscious Exclusive впервые вошли вещи для детей. При этом, напомним, период разложения многих синтетических тканей составляет до 40 лет, пишет Хочу.

На днях генерального директор H&M Карла-Йохана Перссона на мероприятии Change Markets Lab объявил, что к 2030 году планирует полностью перейти на переработанные и экологически чистые материалы, а к 2040 году - на 100% сократить количество вызываемых производственным циклом выхлопов парникового газа. Глава отдела H&M по устойчивости Анна Геда прокомментировала заявление: "Такая стратегия — не просто тренд, а взвешенное решение. Мы планируем работать в этой индустрии не только ближайшие три года, но и последующие тридцать лет".

H&M утверждает, что компания уже сейчас может производить одежду из вторсырья, но ограниченным тиражом. «Если мы собираемся достичь поставленной цели, то нам понадобятся существенные инвестиции. А цены на одежду из органических материалов будут немного выше, чем те, к которым привыкли наши клиенты. Пока же эти дополнительные расходы покрывает компания, приучая потребителей к новому виду продукции", — подытожила Анна.

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