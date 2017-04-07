30-летняя сторонница всего натурального умерла от куркумы

Джейд Эрик страдала от экземы и ввела себе в вену содержащий куркуму раствор, чтобы облегчить свое состояние. Сообщается, что она была убежденной сторонницей альтернативной медицины, которая, по ее мнению, безопаснее традиционных лекарств, пишет Rus.tvnet.lv.

После введения раствора с куркумой калифорнийка потеряла сознание и умерла, так и не придя в сознание.

Вскрытие показало, что из-за реакции на куркумин у женщины остановилось сердце и развилась острая аноксическая энцефалопатия (дефицит кислорода в мозге) - это и стало причиной смерти.

По данным Annals of Emergency Medicine, убежденность людей в предпочтительности методов альтернативной медицины и, в частности, «натуральных» веществ, не в первый раз оказывается связанной с фактом смерти.

Так, например, один из популярных у американцев способов «поправить здоровье» - методоводный раствор высококонцентрированной перекиси водорода - за последние десять лет фигурировал в 300 случаях отравления и в пяти случаях смерти.

В этой связи журнал Time констатировал в своей публикации: «Распространенная среди населения уверенность в том, что «натуральные» средства безопаснее традиционных «химических» лекарств, - не имеет под собой никаких оснований».