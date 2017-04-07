Видеорецепт: как сделать «мокрый бургер»Krasotka.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 7 апреля 2017 г., 16:16 ФОТО: Ekraanitõmmis videost«Мокрый бургер» - очень популярная уличная еда в Стамбуле. Такой гамбургер отличается от обычного особенно сочным содержанием.Для «мокрого бургера» вам понадобится:450гр говяжьего фарша2ст.л. петрушки2 зубчика чеснока60гр томатной пасты4 булочки для гамбургеровмасло, соль и перец по вкусуСмотрите на видео, как его приготовить!булочки бургер видео гамбургер масло перецПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ