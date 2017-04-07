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Видеорецепт: как сделать «мокрый бургер»

Krasotka.ee
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ФОТО: Ekraanitõmmis videost

«Мокрый бургер» - очень популярная уличная еда в Стамбуле. Такой гамбургер отличается от обычного особенно сочным содержанием.

Для «мокрого бургера» вам понадобится:

450гр говяжьего фарша

2ст.л. петрушки

2 зубчика чеснока

60гр томатной пасты

4 булочки для гамбургеров

масло, соль и перец по вкусу

Смотрите на видео, как его приготовить!

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