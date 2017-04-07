Новый тренд: трусы с «верблюжьим копытцем»

Традиционно «верблюжье копытце» проявляется в области промежности, когда женщина надевает слишком обтягивающую одежду или вещи, которые ей малы, например, плотные леггинсы или чрезмерно облегающие брюки. Раньше многие девушки стремились избегать этого любой ценой, так как считали это моветоном в манере одеваться, пишет Soulpost.ru.

Теперь данный тренд набирает популярность в Азии и Великобритании. И на его волне компания-производитель женского белья выпустила нижнее белье, которое имитирует «верблюжье копытце».

Согласно описанию продукта, эти трусы обещают «приподнять и разделить» ваше влагалище. Они также сулят дополнительный бонус в виде утягивающего эффекта в зоне живота, так как сделаны из лайкры с добавлением силикона.

Предполагается, что данная тенденция связана с ростом популярности вагинальной хирургии, при которой женщины стремятся получить «дизайнерские вагины». Эксперты считают, что она вызвана порновидео, которое заставляет женщин комплексовать по отношению к собственным влагалищам.

Подобная операция не только дорогая, она также подразумевает длительный период восстановления и потенциально неприятные побочные эффекты. В сравнении с ней, синтетические трусики с «верблюжьим копытцем» обойдутся гораздо дешевле и нанесут меньший вред здоровью и телу.