Дерматологи просят женщин не сбривать лобковые волосы

Только 16% респонденток сообщили, что никогда не «трогали» свои лобковые волосы, в то время как 84% опрошенных признались, что регулярно ими так или иначе занимаются — стригут, красят, подбривают или удаляют совсем. При этом примерно 62% из них полностью избавляются от растительности в интимной зоне с помощью бритья или эпиляции. Больше всего таких женщин оказалось в возрастном интервале от 18 до 24 лет (21%), а меньше всего — в возрасте старше 50 лет (2%).

Кроме того, показал анализ, имеет значение уровень образования и дохода — чем они выше, тем больше внимания уделяют женщины своим лобковым волосам, пишет Trulylove.ru.

Около 60% опрошенных сообщили, что сбривают волосы на лобке из соображений гигиены. Часть женщин призналась, что делает это, так как «все это делают», или же ответила, что об этом просит их сексуальный партнер. Некоторым респонденткам, по их словам, кажется, что без волос на лобке они выглядят красивее или сексуальнее.

Между тем, предупреждают специалисты, гигиеническая процедура может оказаться небезопасной. Как пишет Medical Daily, ссылаясь на мнение американского врача Кевина Фо (Kevin Pho), удаление волос на лобке приводит к раздражению кожи и воспалению волосяных фолликулов, в результате на коже появляются крошечные ранки. Теплая влажная среда способствует росту патогенных бактерий и развитию инфекционных поражений кожи в интимной зоне.

«Лобковые волосы представляют собой естественный барьер, защищающий вагину и нежную кожу в этой области от бактерий, вирусов и грязи, — приводит The Independent слова члена британского Королевского Колледжа акушеров и гинекологов Ванессы Макай (Vanessa Mackay). — Кроме того, лобковые волосы помогают контролировать влажность в этой зоне, что снижает шансы на грибковую инфекцию».

Еще одна функция волос на лобке, отметила Макай, — служить своего рода мягким валиком, защищающим кожу интимной зоны от натирания. Кроме инфекций вагины и вульвы, эпиляция также повышает риск заражения генитальными кондиломами, добавила она.

Специалисты уже не первый раз призывают оставить волосы на теле в покое — по мнению многих дерматологов, лучше их не сбривать.