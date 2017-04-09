Как правильно отказать ребенку в покупке

1. Отвлеките внимание ребенка

Это самый простой, но очень эффективный способ. Можно обратить внимание ребенка на другую, более дешевую игрушку, и рассказать о ее преимуществах перед той, которую он изначально выбрал. Вполне вероятно, что его устроит другая покупка, и малыш в итоге забудет о своем первом выборе, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Отложите покупку

Объясните ребенку, что вы купите ему желанную вещь, но не сегодня. В данном случае это не прозвучит как отказ, и малышу будет проще пойти на условие родителей.

3. Говорите “нет“ твердо

Чем мягче и неувереннее будет звучать ваш отказ, тем у ребенка больше шансов получить желаемое. Ваше “нет“ должно звучать твердо и безоговорочно – это не значит, что нужно переходить на крик, но и прибегать к извиняющемуся и заискивающему тону тоже не стоит.

4. Объясните свой отказ

Как правило одного “нет“ ребенку недостаточно. Объясняйте детям, почему вы не согласны на покупку. Если ребенок просит дорогую игрушку, скажите, что у вас нет денег, и если вы купите ему эту вещь, вам придется отказаться от других важных покупок – к примеру, вкусной еды.

Если речь идет о сладостях, которые вы не хотите покупать ребенку, сделайте акцент на том, что от них может заболеть живот, зубы и так далее – на конкретных примерах ребенку будет легче понять, почему ему отказали.

5. Не реагируйте на истерику

Если ребенок использовал все свои доводы, он может прибегнуть к последнему – истерике. Поддадитесь один раз – за ним последуют еще много таких же.

Все, что вы можете сделать, это увести (или даже унести) ребенка из магазина. После того, как вы останетесь наедине без лишних свидетелей, в строгой форме объясните малышу, что так нельзя себя вести, и вы не собираетесь продолжать разговор, пока не утихнет его плач.

6. Согласуйте свой отказ с другими членами семьи

Если вы откажете ребенку в покупке, а другой член семьи пойдет и купит то, что требовал малыш, никакой воспитательной пользы не получится. Обсуждайте свои решения с родными: если они не согласны с вами, попробуйте объяснить им свою позицию.