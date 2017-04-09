Что нельзя давать детям на завтрак

1. Сухие завтраки

Дети очень любят различные хлопья в сахарной глазури и шоколадные шарики, любят их и взрослые, так как это быстро и удобно – налил молока и завтрак готов. Но насколько он полезен?

Американские ученые считают, что в готовых сухих завтраках практически нет полезных веществ, зато сахара в избытке. Специалисты проверили более 80 марок популярных зерновых хлопьев и пришли к выводу, что содержание сахара в порции медовых хлопьев – 56% от общего веса продукта в пачке.

Прекрасной альтернативой сухим завтракам станут каши. Если ребенок не является ценителем этого блюда, побалуйте его домашней гранолой. Вам понадобятся орехи, семечки, сухофрукты, мед. Все это нужно смешать и запечь в духовке.

2. Сырые овощи и фрукты

О пользе фруктов и овощей никто не спорит, но вот стоит ли есть грубую клетчатку по утрам – это вопрос. Дело в том, что она раздражает слизистую желудка, из-за чего могут возникнуть боли, тяжесть и вздутие живота.

Отказываться от яблока или персика на завтрак не стоит, правильнее всего будет добавить кусочки фруктов в кашу или дать их ребенку после основного приема пищи. Важное правило: грушу, цитрусовые и банан не нужно давать ребенку, у которого еще не было ни крошки во рту. В груше много клетчатки, поэтому есть ее лучше через час-два после завтрака.

3. Йогурт

Йогурт и другие кисломолочные продукты лучше оставить на вечер, так как утром они не принесут желаемую пользу. Дело в том, что, например, в йогурте, содержатся живые бактерии, которые нормализуют кишечную микрофлору и помогают перевариванию поступающей в организм пищи. Если йогурт съесть натощак, то эти бактерии быстро попадут в агрессивную кислую среду желудка и погибнут, не успев добраться до кишечника.

4. Творожные продукты

Под это описание попадают различные сладкие творожные массы и творожные сырки. Содержание полезного творога в них незначительное, зато усилителей вкуса и сахара добавлено с избытком.

Творожный сырок можно дать ребенку в качестве десерта после основного приема пищи, но в качестве полноценного завтрака он не подойдет.

5. Свежая выпечка

Горячие булочки и хлеб на голодный желудок вредят пищеварению. Свежая выпечка приводит к повышенному газообразованию, вздутию и тяжести в желудке. Лучше предложить ребенку булочку на полдник, если он любит баловаться плюшками.

6. Бутерброды

Излюбленный для взрослых и детей завтрак на скорую руку. С сыром, колбасой, с маслом – кажется, бутерброды можно приготовить из чего угодно. Но это не самый лучший вариант завтрака.

Канадские ученые выяснили, что высокая калорийность бутербродов с ветчиной и сыром затрудняет работу кровеносной системы. С годами это приводит к наращиванию жира на стенках артерий. Таким образом, ученые пришли к выводу, что любители бутербродов рискуют заболеть атеросклерозом.