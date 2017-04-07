Ученые: без секса у женщины начинаются проблемы со здоровьем

Хавьер Магрина, специалист по хирургической гинекологии, использующий в своей работе роботизированную систему Да Винчи, уверен, что без регулярных сексуальных контактов женщины хуже справляются со стрессовыми факторами из-за снижения уровня гормона радости - эндорфина, который вырабатывается во время занятий любовью. Поэтому пережить негативные моменты становится сложно, пишет Mixnews.lv.

Другой гормон - дегидроэпиандростерон, выделяющийся при сексе, является важным элементом в процессе укрепления иммунитета. Женщины чаще болеют инфекционными заболеваниями. Кроме того, лишенные секса дамы, более подвержены к появлению гинекологических болезней.

Также при отсутствии секса начинаются проблемы с лишним весом. Женщины хуже запоминают информацию, у них снижается уровень интеллекта.

Но секс ради здоровья – это не выход. Медики уверены, что необходимо получать от него удовольствие, только в этом случае секс станет не только приятным занятием, но и добавит здоровья.