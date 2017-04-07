Десять продуктов, которые мешают вашему животику быть плоским!

Каждый день, глядя на свое отражение, вы убеждаетесь в том, что упрямый жирок на животе все еще на месте, и кажется, чувствует себя там вполне комфортно. Если вам знакома эта проблема, то, возможно, стоит прислушаться к советам диетологов. Узнайте больше о продуктах, которые мешают вам обрести идеальный животик!

1. Алкогольные напитки

Алкогольные напитки богаты калориями, но дело даже не в калорийности. Алкоголь увеличивает аппетит и вводит в заблуждение ту часть мозга, которая отвечает за чувство сытости. Когда вы выпиваете бутылку пива, то обычно закусываете орешками или чипсами, не так ли?

2. Безалкогольные напитки

Конечно, все давно знают о вреде газированных сладких напитков, но почему-то мало кто отказывается от них. Если вы действительно хотите избавиться от жира на животе, то должны перестать пить безалкогольные напитки. Даже “низкокалорийные” напитки замедляют метаболизм и заставляют ваше тело накапливать жир, пишет Marketium.ru.

3. Жевательная резинка

Когда мы жуем жвачку, наш мозг и желудок получают сигналы, которые стимулируют пищеварительный процесс. Кроме того, жевательная резинка вызывает избыток кислоты в желудке, в результате чего человек чувствует сильный голод.

4. Соль и сахар

Запомните просто правило: сахар и соль можно употреблять в пищу, но только в очень небольших количествах. Особенно это относится к тем, кто страдает от высокого кровяного давления. Мало того, продукты с высоким содержанием натрия не только вредят нашему здоровью, но задерживают в организме жидкость. Поэтому чрезмерное употребление соли и сахара однозначно мешает вам избавиться от жировых складок на животе.

5. Фастфуд

Ни для кого не секрет, что фаст-фуд — слишком калорийная еда, которая может спровоцировать проблемы со здоровьем. Если это до сих пор не убедило вас отказаться от этой пищи, просто знайте, что фаст-фуд и плоский животик — вещи несовместимые!

6. Майонез

Если вы являетесь любителем майонеза и разнообразных соусов на его на основе, то вы должны знать, что эта заправка содержит, по меньшей мере, 80% жира. Лучше замените свой любимый майонез в салате лимонным соком, нежирной сметаной или натуральной томатной пастой.

7. Картофель фри

Как бы вы ни любили эту пищу, откажитесь от нее как можно скорее. Жареный в масле картофель, так же как и любые другие жареные продукты, является настоящей губкой, которая впитывает в себя насыщенные жиры. Возможно, вам не захочется в это верить, но насыщенные жиры влияют на функциональность мозга таким образом, что он перестает понимать, каким должен быть ваш “правильный” вес в данный момент. Это приводит к тому, что вы можете съесть огромную порцию картофеля, даже не замечая этого.

8. Мороженое

Это довольно очевидно, не так ли? Продукты, содержащие много сахара, неизбежно превращаются в абдоминальный (брюшной) жир, который является самым вредным жиром в организме человека.

9. Фасоль и другие бобовые

Даже худощавые люди могут иметь выпирающий живот из-за продуктов, которые провоцируют кишечные газы или расстройство желудка. Если у вас есть такая проблема, просто избегайте таких фасоли и других бобовых, а также найдите для себя подходящий способ, чтобы ускорить пищеварение.

10. Заменители сахара

Продукты, которые содержат заменители сахара, эффективны только для людей с диабетом. Эти сладкие продукты по-прежнему будут вносить свой вклад в размер вашего живота.

Теперь вы знаете топ-10 продуктов, которые являются врагами вашего плоского животика. Исключите их из своего рациона, и результат не заставит себя долго ждать!