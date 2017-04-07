Что такое фригидность и почему стоит забыть это слово

Что называют фригидностью

Судя по комментариям в соцсетях и впечатлениям женщин, мужчины фригидной называют ту, кто выглядит холодной, недоступной, не отвечает на их флирт, не проявляет достаточно эмоций в постели, не получает оргазма. А еще отказывается от оральных ласк или каких-то экспериментов, пишет lady.mail.ru.

Если резюмировать все эти мнения, получается, что фригидная женщина — эта та, с которой конкретный мужчина не получил удовольствие.

Интересно при этом, что мужчины, бросаясь такими словами, не учитывают факт, что в сексе вообще-то участвуют двое. И качество интимных отношений зависит о того, насколько оба любовника смогут найти общий язык, настроиться на одну волну, почувствовать друг друга, расслабиться и получить удовольствие.

Назвать женщину фригидной — значит переложить на нее всю ответственность за сексуальные отношения. Очень взрослая позиция, да.

Сексолог Инна Мельникова приводит пример. Приходит на прием пара с проблемами в сексе. Мужчина говорит: «Вы знаете, у меня жена абсолютно фригидна, ничего не умеет, ничего не знает, удовольствия не получает». Начинаешь спрашивать у женщины — что у вас происходит? Как вы себя чувствуете во время секса? И получаешь такой ответ: «Ну в принципе мне приятно. Но у нас нет никакой прелюдии, мне нужно больше времени, чтобы возбудиться, почувствовать желание». То есть ответственны оба: один не объяснил, чего хочет, другой не был достаточно чутким. Но во всем виновата «фригидная» женщина. И таких случаев очень много.

Что такое фригидность на самом деле

«Вообще, термин «фригидность» сексологами уже давно не используется, — объясняет Инна Мельникова. — Сейчас сексологи оперируют понятием «аноргазмия»— отсутствие оргазма. Это медицинский термин».

Половая холодность может возникнуть из-за физиологических особенностей женщины, аномалий строения половых органов, например. И это большая редкость. Влияют на возбуждение и способность получать оргазмы также хронические воспалительные процессы в органах малого таза, гормональные сбои.

А еще женщина может не испытывать оргазмов из-за психологических причин: например, первый опыт был неудачным. Или случилось какое-то травмирующее событие, из-за которого нарушилось психосексуальное развитие.

«Кроме того, половая холодность может быть следствием не очень сильной половой конституции, — объясняет Инна Мельникова. — Ну просто нет у женщины ярко выраженного влечения, не хочется ей секса по три раза в день, его достаточно и раза в неделю. В этом случае даже не говорим об отклонениях — это совершенно нормальное явление».

Как реагировать на обвинение во фригидности

Получается, мужчины часто используют слово «фригидность», чтобы охарактеризовать женщину, секс с которой не принес удовольствия. Но вообще-то это довольно обидно. Примерно то же самое, как если назвать мужчину импотентом. Так что, во-первых, стоит попросить мужчину забыть об этом слове.

А во-вторых, можно решить проблему.

«Не важно, у кого и почему в паре сложности с сексуальностью. Если хочется, чтобы секс радовал обоих — важен диалог, — подсказывает Инна Мельникова. — Мужчине нужно объяснить, что проблему нужно решать вместе. Что нужно найти причины, попробовать что-то изменить в отношениях, потому что в подавляющем большинстве случаев это действительно возможно».

Есть устойчивое социальное клише: женщина без оргазма — фригидная. И ничего с ней не сделать. Мужчины, к сожалению, действительно верят в него.

Если партнер вдруг так сказал, стоит ему объяснить причину холодности. Например, что женская сексуальность гораздо сложнее мужской, что требуется больше ласк. Что был неудачный опыт, и вы чувствуете себя скованно. Или что сейчас на работе аврал, и вы так устаете, что ничего не хочется.

«Часто мужчины забывают, как для женщины важно чувство безопасности, доверительности, — говорит Инна Мельникова. — А навешивание на женщину ярлыка «фригидная» совсем не располагает к эмоциональной близости».