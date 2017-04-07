Как объяснить ребенку, что такое теракт?

«У многих в такой ситуации повышается тревога – она связана, прежде всего, с тем, что в обычной жизни мы отгоняем от себя мысли о смерти, – рассказывают Татьяна Орлова и Елена Ларина, психологи, создатели Службы взаимопомощи «Дела семейные». – Видя на экране, как внезапно погибают люди, мы уже не можем игнорировать смерть, не можем чувствовать, что наша жизнь под контролем», передает Deti.mail.ru.

Как с этим справиться?

Кто-то продумывает план действий на случай, если вдруг сам попадет в непредвиденную ситуацию. Кто-то рассуждает, что смерть – это вызов, заставляющий нас сделать в нашей жизни что-то важное и действительно стоящее. Когда мы выделяем в неконтролируемой ситуации ту часть, которая зависит от нас лично, поддается нашему контролю, тогда мы справляемся с пугающей нас мыслью, и тревога утихает.

О смерти размышляют не только взрослые, но и дети. «Если ребенок посмотрел новостной сюжет о теракте – это еще не значит, что у него в обязательном порядке будет психологическая травма, – рассказывает детский и семейный психолог Дарья Дмитриева. – Для травмы должны совпасть несколько факторов. Риск ее возникновения увеличится, если ребенок не просто сильно испугается, ужаснется, но еще и одновременно почувствует себя беззащитным, беспомощным и одиноким. Поэтому лучший способ позаботиться об эмоциональном благополучии ребенка – это показать, что вы рядом, видите его состояние и готовы поговорить. Иногда дети сами задают вопросы, иногда важно заметить их переживания и начать разговор самим».

«Если ребенок задает вопросы о теракте, о том, может ли такое случиться с ним, что делать, если это произойдет, то уходить от ответов не надо, – советуют Татьяна Орлова и Елена Ларина. Чтобы вернуть себе ощущение безопасности, ребенок должен почувствовать, что вы не боитесь этой темы. Если вопрос останется не решенным, тревога полностью не исчезнет. Наблюдая за вами, ребенок учится справляться с трудными жизненными задачами».

Язык объяснений будет сильно разниться в зависимости от возраста ребенка. Но не важно, идет речь о маленьком ребенке или о подростке, важно следующее.

1. Детальные подробности произошедшего, фотографии и видео с места событий могут испугать ребенка. Дети также пугаются, когда родители захваченные переживаниями, пытаются сделать вид, что ничего не происходит. «Решительно не подходят обе крайности – рассказывать ребенку все и не рассказывать ничего, – говорит Анна Фатеева, психолог Кризисного центра помощи женщинам и детям. – Маленького ребенка лучше обнять, ребенка постарше – взять за руку или приобнять».

2. «Малышам до 5 лет лучше сказать, что это взрыв, авария или крушение, не упоминая, что это – дело рук взрослых, сделав акцент на спасении и помощи, – рекомендует Наталия Кедрова, декан факультета детской и семейной психотерапии МГИ. – Ребенку постарше можно сказать, что «есть плохие люди, которые хотят, чтобы все жили по их правилам, они хотят запугать хороших людей».