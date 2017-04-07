Забавное видео с близнецами: можно сойти с ума от умиления

Со слов матери двухлетних близнецов - Мэделин и Скарлетт, они очень любят добрый и красочный диснеевский мультфильм - "Холодное сердце". В то время когда начинается именно эта сцена, они ее воспроизводят, никогда не меняя персонажей – одна из крошек всегда играет Эльзу, а вторая – Анну, передает Joinfo.ua.

Мама девочек недолго думая решила прославить дочерей и опубликовала их таланты в социальную сеть Facebook. Стоит сказать, что всего за несколько дней видео собрало 45 миллионов просмотров, более 760 тысячи перепостов и около 360 тысяч лайков.