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Забавное видео с близнецами: можно сойти с ума от умиления

Krasotka.ee
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Дети. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Двое близнецов из северо-восточной Филадельфии покорили миллионы пользователей после того, как воссоздали сцену из популярного мультфильма "Холодное сердце", который им так нравится, передает Joinfo.ua.

Со слов матери двухлетних близнецов - Мэделин и Скарлетт, они очень любят добрый и красочный диснеевский мультфильм - "Холодное сердце".  В то время когда начинается именно эта сцена, они ее воспроизводят, никогда не меняя персонажей – одна из крошек всегда играет Эльзу, а вторая – Анну, передает Joinfo.ua.

Мама девочек недолго думая решила прославить дочерей и опубликовала их таланты в социальную сеть Facebook. Стоит сказать, что всего за несколько дней видео собрало 45 миллионов просмотров, более 760 тысячи перепостов и около 360 тысяч лайков.

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