Пробиотики могут защитить беременных женщин от диабета

Прием пробиотиков во время беременности существенно уменьшает вероятность развития гестационного диабета (сахарного диабета беременных). Это показало новое исследование, проведенное специалистами из Университета Отаго. Исследователи изучали пробиотические бактерии Lactobacillus rhamnosus HN001, используемые в процессе производства кисломолочных продуктов, пишет The Hindustan Times.
В исследовании приняли участие 394 женщины. 194 участницы в начале беременности приняли пробиотик, а остальные - плацебо. Между 24 и 30 неделями беременности женщины прошли обследование на гестационный диабет. Ученые обнаружили, что гестационный диабет развился у 6,5% участниц, получивших плацебо, и 2,1% будущих матерей, принявших пробиотик, пишет Newsru.com.
Так, пробиотик уменьшил риск гестационного диабета на 24%. Он взаимодействовал с микробиомом и снижал уровень сахара в крови беременных женщин. Возможно, бактерии Lactobacillus rhamnosus HN001 способны избавить от диабета и замедлить прогрессирование преддиабета. Чтобы выяснить, так ли это, необходимы дальнейшие исследования.