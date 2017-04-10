Пробиотики могут защитить беременных женщин от диабета

В исследовании приняли участие 394 женщины. 194 участницы в начале беременности приняли пробиотик, а остальные - плацебо. Между 24 и 30 неделями беременности женщины прошли обследование на гестационный диабет. Ученые обнаружили, что гестационный диабет развился у 6,5% участниц, получивших плацебо, и 2,1% будущих матерей, принявших пробиотик, пишет Newsru.com.

Так, пробиотик уменьшил риск гестационного диабета на 24%. Он взаимодействовал с микробиомом и снижал уровень сахара в крови беременных женщин. Возможно, бактерии Lactobacillus rhamnosus HN001 способны избавить от диабета и замедлить прогрессирование преддиабета. Чтобы выяснить, так ли это, необходимы дальнейшие исследования.