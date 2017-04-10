Худеем к лету вместе с «Красоткой» и Melior Clinics: розыгрыш процедуры по контурной пластики тела!

Итальянскими учеными было доказано, что данный метод может стать идеальной альтернативой липосакции для пациентов, которым требуется удаление только небольшого или среднего количества жировой ткани или тех, кому не подходит хирургический метод контурной пластики тела.

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Мы разыграем ТРИ бесплатные процедуры MAXI для наших трех случайных читателей! Призовой фонд составляет 450EUR! Все процедуры проходят в клинике красоты Melior Clinics (торговый центр Stockmann, 5 этаж).

Процедура MAXI предназначена для таких зон тела, как: бедра, ягодицы, спина, живот. Время процедуры – 40-75 минут. За это время можно успеть сделать одну процедуру на одну «макси» зону.

В процедуру входит:

Консультация специалиста

Одна Maxi-зона Freezing+Shock

Время на процедуру 40-75 мин

Для каких целей используется данный аппарат?

Proshock ice разработан для устранения жировых отложений и для нехирургического сокращения локализованных жировых отложений.

Для того чтобы принять участие в розыгрыше вам надо поставить «лайк» страничке Krasotka.ee в Facebook и Melior Clinics в Facebook. Также вам надо написать в комментариях к публикации "Proshok ice" и поделиться ею у себя на страничке. Победителей выберем 20 апреля! Всем удачи!