Женщина страдает от аллергии на современную жизнь

У проходящих через лечение лейкозов людей возникает период, когда их иммунная система в период пересадки костного мозга бывает полностью уничтоженной радиацией. В этом случае они неделями и месяцами живут в стерильных запечатанных комнатах, так как любой микроб может стать причиной развития инфекции, которая в отсутствие иммунитета убьет пациента. Жительница австралийской Аделаиды Амелия Хилл получила прозвище «женщина в пузыре», поскольку она является затворницей в собственном доме. Несчастная Амелия утверждает, что его организм проявляет аллергическую реакцию практически на все возможные раздражители современного мира, передает Medikforum.ru.

В 15 лет у нее произошла тяжелейшая аллергическая реакция на спрей против термитов, и с тех пор она регулярно сталкивалась с чем-то подобном. Иногда приступы длились от нескольких часов до нескольких недель. Амелия рассказывает о 24-часовом приступе в режиме нон-стоп, который вызывал нее острую физическую боль, сыпь, усталость или даже потерю сознания. Простые химическая вещества, применяющиеся в чистящих средствах, и любые электрические приборы могут вызвать очередную аллергию, закрывающую ее воздушные проходы в горле, то есть грозящую смертью.

Много лет женщина провела без конкретного диагноза, и врачи просто считали ее ипохондриком. Лишь 33 года у нее диагностировали множественную химическую чувствительность, синдром хронической усталости и электрогиперчувствительность. Из-за всех этих расстройств Амелия вынуждена изолировать себя от внешнего мира, но ее состояние постоянно ухудшается. Малейшие раздражители могут вызвать сильную боль и не менее сильную усталость. Она ведет блог в интернете с помощью смартфона, но ей необходимо печатать очень быстро, поскольку электрическое поле этого гаджета также оказывает негативное воздействие на сверхчувствительный организм несчастной женщины. К сожалению, все ее расстройства являются неизлечимыми.