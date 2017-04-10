Врачи развеяли миф о полезном приготовлении овощей

Группа специалистов в области питания прокомментировала мнение о том, что термическая обработка овощей может сделать их совершенно бесполезными, уничтожив все нужные микроэлементы. Их выводы опубликовал «ВладТайм».

В первую очередь ученые отметили, что обработка высокими температурами по-разному влияет на разные полезные вещества: некоторые разрушаются, но есть и такие, которые высвобождаются и усиливаются в своем полезном влиянии на организм, передает Medikforum.ru.

«Сырые овощи не всегда могут содержать в своем составе больше полезных веществ. Термическая обработка действует на толстые клеточные стенки таким образом, что способствует высвобождению хранящихся внутри питательных веществ», - сообщили исследователи.

В частности, по словам экспертов, процесс готовки может усиливать действие витамина А и других жирорастворимых веществ. Они посоветовали отваривать морковь, кабачки, брокколи - для сохранения витаминов в этих овощах такой способ даже предпочтительнее приготовления на пару, как многие делают.

Что касается витамина С, то его уровень в зависимости от способа приготовления может сократиться от 15% до 55%, подчеркнули специалисты. По этой причине продукты, которые являются его главными источниками в рационе, лучше употреблять, не подвергая действию критически высоких температур.