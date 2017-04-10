Диетологи открыли, как есть сладкое и не полнеть

Тем, кто не мыслить свою жизнь без сладкого, употреблять его целесообразно по утрам. В этом смогли убедиться ученые из Тель-Авивского Университета.

Ими был проведен эксперимент с участием 144 человек, имевших лишний вес, в возрасте от 20 до 65 лет. По условию опыта добровольцы придерживались низкокалорийной диеты: до 1400 калорий в день для женщин и до 1600 - для мужчин. При этом участники были поделены на группы, и в одной разрешалось употреблять на завтрак разнообразные сладкие изделия, в то время как в другой сахар был исключен из рациона, пишет Medikforum.ru.

По словам специалистов, на первом этапе эксперимента участники двух групп худели одинаково интенсивно, но впоследствии те, кто ел сладкое, продолжили сбрасывать вес, тогда как другие перестали худеть и даже начали понемногу снова набирать массу.

«Большая часть людей, сидящих на диете, вновь возвращают потерянные килограммы. Исправить это можно только пищей, которая нравится. Небольшое количество сладостей по утрам значительно снижает чувство голова, помогает настроиться на позитивный лад, что способствует более спокойному отношению к еде и не переедать», - поделились мнением авторы работы.