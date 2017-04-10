С чего начать правильное питание: советы диетолога

Полностью поменять свой рацион или слегка пересмотреть его? Отказаться от вкусного в пользу полезного, пусть и пресного? Устроить голодовку в оздоровительных целях? Как начать питаться правильно, если вы раньше никогда об этом не заботились, — расскажет эксперт.
Многие думают, что правильное питание — это диета и множество ограничений. На самом деле это образ жизни с набором хороших пищевых привычек и полезных продуктов. Чтобы питаться правильно, не надо голодать или есть пресную пищу. Ограничить свой рацион отварной куриной грудкой и гречкой — плохая идея. Блюда должны быть вкусными, разнообразными, легкими в приготовлении. А при переходе с привычного питания к правильному вы не должны испытывать стресс и кардинально менять рацион. С чего же начать? На этот вопрос ответят семь простых, но эффективных рекомендаций Натали Макиенко — популярного блогера, диетолога, консультанта по питанию и здоровому образу жизни, пишет Lady.mail.ru.
1. Проведите ревизию «продуктовой корзины»
Если вы все чаще жалуетесь на плохое самочувствие, упадок сил и отсутствие энергии, скорее всего, в этом виноваты некоторые продукты. Попробуйте найти им замену и скоро почувствуете разницу.
Белый сахар замените на мед, кокосовый, виноградный или тростниковый сахар, кленовый сироп, сироп агавы или топинамбура.
Белую рафинированную муку высшего сорта (она самая низкокачественная) замените на цельнозерновую 1-го и 2-го сорта, муку из твердых сортов пшеницы или полбы. Также можно использовать кокосовую, овсяную, гречневую муку.
Полезную альтернативу можно найти любому продукту. И это морально и физически легче, чем жестко и навсегда убрать из рациона мучное и сладкое.
2. Контролируйте ежедневную норму воды
Если вы думаете, что сейчас я напишу про надоевшие два литра воды в день, то ошибаетесь. Одна из самых распространенных ошибок в питьевом режиме — потребление избыточного количества жидкости. Общих рекомендаций в этом вопросе быть не может, поэтому рассчитайте свою индивидуальную норму: 30 мл воды на 1 кг веса. Другие ошибки — пить прохладную воду или добавлять в нее мед. Утро необходимо начинать со стакана теплой чистой воды. Плюс по стакану воды выпивайте в течение дня за 20—30 минут до еды и не менее чем через 40—60 минут после.
3. Первый завтрак — только легкие блюда
Вопреки распространенным рекомендациям, первый прием пищи не должен быть плотным. Организм находится в режиме пробуждения, запуска всех систем и очищения. И лучшее, что можно для него сделать сейчас, — это помочь, а не загружать тяжелой белковой и жирной пищей. Для нормализации деятельности кишечника полезно через 20—30 минут после утреннего стакана воды, до основного завтрака съесть некислый фрукт или выпить смузи на основе фруктов, зелени, орехов. Так вы помогаете организму в двух направлениях: клетчатка первым приемом пищи запускает процесс очищения, улучшает перистальтику, нормализует работу кишечника.
4. Сытно ешьте в обед
Верный способ избежать вечернего переедания — правильно организовать прием пищи в обед. Обед должен быть самым сбалансированным приемом пищи и содержать сложные углеводы, белок, овощи. Например, это может быть цельнозерновая паста, приготовленная «аль денте» с овощами. Такие вкусные лайфхаки позволят снизить вес, улучшить самочувствие и избавят от тяги к сладкому и чувства голода.
5. Не очень поздно ужинайте
Все мы знаем, что на ночь есть не полезно, но полностью избежать вечернего приема пищи при современном ритме жизни нереально. Что можно сделать? За 3—4 часа до сна исключите животный белок и остановите выбор на термически обработанных овощных блюдах. При сильном чувстве голода не возбраняется растительный белок, который содержится в фасоли, чечевице, сое, авокадо, шпинате, бананах. В любом случае не стоит ужинать позднее, чем в 20.30.
6. Правильно сочетайте продукты
Грамотное сочетание продуктов — это ни в коем случае не раздельное питание, а подход, основанный на знании физиологии и рефлексах пищеварительной системы. Можно начать с простого — например, выбирать блюда из одной категории. Например, если на обед вы приготовили салат с рыбой, то и на горячее выбирайте рыбу, а не мясо. То есть не смешивайте разные виды белка в одном приеме пищи.
Исключите сочетание красного мяса и любых гарниров. Это правило относится именно к красному мясу (кролик и утка в том числе) и субпродуктам, таким как печень или язык. Эти продукты требуют максимальной работы организма и создают нагрузку на печень, почки, желчный пузырь.
7. Не исключайте из рациона соль
Удивлены? Но ведь водно-солевой баланс невозможен без воды и… соли. Исключая соль, вы провоцируете обезвоживание и потерю важных микроэлементов, в том числе кальция. Соль выбирайте морскую или гималайскую, обязательно крупного помола, чтобы были видны кристаллы. Дома вы сможете сами перемолоть ее в ступке, кофемолке или специальной мельнице. А вот поваренную соль, особенно с пометкой «экстра», действительно лучше исключить.
И мой последний совет — еда должна быть вкусной. Иначе организм не получит сигнала о насыщении, а значит, и удовольствия от процесса приема пищи. А психологический дискомфорт и стресс ведут в первую очередь — правильно! — к холодильнику или в кондитерскую за пирожными.