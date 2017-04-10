С чего начать правильное питание: советы диетолога

Многие думают, что правильное питание — это диета и множество ограничений. На самом деле это образ жизни с набором хороших пищевых привычек и полезных продуктов. Чтобы питаться правильно, не надо голодать или есть пресную пищу. Ограничить свой рацион отварной куриной грудкой и гречкой — плохая идея. Блюда должны быть вкусными, разнообразными, легкими в приготовлении. А при переходе с привычного питания к правильному вы не должны испытывать стресс и кардинально менять рацион. С чего же начать? На этот вопрос ответят семь простых, но эффективных рекомендаций Натали Макиенко — популярного блогера, диетолога, консультанта по питанию и здоровому образу жизни, пишет Lady.mail.ru.

1. Проведите ревизию «продуктовой корзины»

Если вы все чаще жалуетесь на плохое самочувствие, упадок сил и отсутствие энергии, скорее всего, в этом виноваты некоторые продукты. Попробуйте найти им замену и скоро почувствуете разницу.

Белый сахар замените на мед, кокосовый, виноградный или тростниковый сахар, кленовый сироп, сироп агавы или топинамбура.

Белую рафинированную муку высшего сорта (она самая низкокачественная) замените на цельнозерновую 1-го и 2-го сорта, муку из твердых сортов пшеницы или полбы. Также можно использовать кокосовую, овсяную, гречневую муку.

Полезную альтернативу можно найти любому продукту. И это морально и физически легче, чем жестко и навсегда убрать из рациона мучное и сладкое.

2. Контролируйте ежедневную норму воды

Если вы думаете, что сейчас я напишу про надоевшие два литра воды в день, то ошибаетесь. Одна из самых распространенных ошибок в питьевом режиме — потребление избыточного количества жидкости. Общих рекомендаций в этом вопросе быть не может, поэтому рассчитайте свою индивидуальную норму: 30 мл воды на 1 кг веса. Другие ошибки — пить прохладную воду или добавлять в нее мед. Утро необходимо начинать со стакана теплой чистой воды. Плюс по стакану воды выпивайте в течение дня за 20—30 минут до еды и не менее чем через 40—60 минут после.

3. Первый завтрак — только легкие блюда

Вопреки распространенным рекомендациям, первый прием пищи не должен быть плотным. Организм находится в режиме пробуждения, запуска всех систем и очищения. И лучшее, что можно для него сделать сейчас, — это помочь, а не загружать тяжелой белковой и жирной пищей. Для нормализации деятельности кишечника полезно через 20—30 минут после утреннего стакана воды, до основного завтрака съесть некислый фрукт или выпить смузи на основе фруктов, зелени, орехов. Так вы помогаете организму в двух направлениях: клетчатка первым приемом пищи запускает процесс очищения, улучшает перистальтику, нормализует работу кишечника.

4. Сытно ешьте в обед

Верный способ избежать вечернего переедания — правильно организовать прием пищи в обед. Обед должен быть самым сбалансированным приемом пищи и содержать сложные углеводы, белок, овощи. Например, это может быть цельнозерновая паста, приготовленная «аль денте» с овощами. Такие вкусные лайфхаки позволят снизить вес, улучшить самочувствие и избавят от тяги к сладкому и чувства голода.