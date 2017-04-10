В Испании создали кроватку, в которой дети засыпают за пять минут

Кроватка, которую изобрели испанские инженеры, точно симулирует покачивание, тряску, звуки, мигающие за окном уличные огоньки – словом все то, что столь успокаивающе действует на малышей во время езды в автомобиле. Это позволяет создать для ребенка полную иллюзию того, что он находится на заднем сидении машины, сообщает Deti.mail.ru.

Родители могут управлять работой кроватки с помощью специального приложения для смартфона. Также приложение может записывать данные во время ваших частых автомобильных маршрутов с малышом, что позволяет задать кроватке определенный режим, например, «поездка к бабушке», и ребенок быстрее уснет под привычный ритм покачиваний и потряхиваний.

«После многолетнего общения с мамами и папами мы знаем, что нормально выспаться хотя бы одну ночь – недостижимая мечта родителей новорожденных, – рассказал The Mirror один из дизайнеров Алехандро Лопес Браво. – Но автопоездка может буквально сотворить чудо, и малыш засыпает. А что делать бедным родителям, которые вынуждены при этом сидеть за рулем? Наше изобретение решает эту проблему».