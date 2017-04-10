В Испании создали кроватку, в которой дети засыпают за пять минут

Всем родителям известно, что поездка в автомобиле – лучший способ уложить спать новорожденного ребенка, и некоторые мамы и папы к нему действительно прибегают, когда никакие другие методы не работают. Теперь им не придется среди ночи садиться за руль.
Кроватка, которую изобрели испанские инженеры, точно симулирует покачивание, тряску, звуки, мигающие за окном уличные огоньки – словом все то, что столь успокаивающе действует на малышей во время езды в автомобиле. Это позволяет создать для ребенка полную иллюзию того, что он находится на заднем сидении машины, сообщает Deti.mail.ru.
Родители могут управлять работой кроватки с помощью специального приложения для смартфона. Также приложение может записывать данные во время ваших частых автомобильных маршрутов с малышом, что позволяет задать кроватке определенный режим, например, «поездка к бабушке», и ребенок быстрее уснет под привычный ритм покачиваний и потряхиваний.
«После многолетнего общения с мамами и папами мы знаем, что нормально выспаться хотя бы одну ночь – недостижимая мечта родителей новорожденных, – рассказал The Mirror один из дизайнеров Алехандро Лопес Браво. – Но автопоездка может буквально сотворить чудо, и малыш засыпает. А что делать бедным родителям, которые вынуждены при этом сидеть за рулем? Наше изобретение решает эту проблему».