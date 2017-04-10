Объяснено внешнее сходство мужей и жен

Авторы исследования изучили генетические данные и происхождение членов 879 супружеских пар, представляющих три поколения жителей города Фрэймингем, штат Массачусетс. Наблюдения за здоровьем этих людей ведутся с 1948 года.

Оказалось, что люди с североевропейскими, южноевропейскими и восточноевропейскими (ашкеназийскими) корнями предпочитали выходить замуж или жениться на партнерах одного с ними происхождения. Наиболее ярко эта особенность проявляется среди старшего поколения. Несмотря на то, что с каждым последующим поколением стремление завести семью с человеком, у которого много общих с тобой генов, становится все слабее, такая тенденция сохраняется и в наши дни, выяснили ученые, пишет Health.mail.ru.

Как отмечают авторы, генетическое сходство семейных пар может иметь далеко идущие последствия для потомства, увеличивая риск передачи наследственных заболеваний. Кроме того, высокий процент кровного родства в популяции может быть причиной неверных результатов геномных исследований, призванных выявить генетические истоки наследственных болезней.