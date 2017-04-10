Эндокринолог из США рассказала, как вам похудеть

«Общаясь с пациентами в своей практике и онлайн сообществе, я постоянно сталкиваюсь с одними и теми же комментариями. В основном они такие:

Я следую всем правилам, но никак не могу похудеть.

Я становлюсь старше, и мой метаболизм замедляется. Это генетика. Мне становится все сложнее сбросить лишний вес.

Последние 5 кг никак не уйдут! Похоже, мне придется смириться с этим.

Есть некоторые продукты питания, от которых мне очень сложно отказаться, хотя я прекрасно осознаю их вред.

Вы можете прописать мне какой-то медицинский препарат для похудения?

Я уже все перепробовала, чтобы похудеть. Возможно, мне следует просто принять себя такой толстой, какая есть, и выбросить, наконец, вещи, в которые я больше не влажу.

Универсальные занятия и диетические рекомендации, которые подходят всем, не срабатывают на мне.

Я скинула 2 кило, а потом набрала 5. Это просто ужас!

Вам знакомы такое жалобы? Если да, то вы, наверняка, не знаете одного секрета: причина, по которой вы так безуспешно боритесь со своим весом – это сбой гормонального фона.

Как сертифицированный гинеколог и женщина в одном лице, я отлично понимаю то страдание, которое испытывает каждая женщина из-за набора веса. Я сама когда-то была толстой. Так что мне пришлось на себе применить свои медицинские знания, чтобы избавиться от лишних кило. А теперь я готова поделиться своими знаниями с вами, пишет Lifter.com.ua.

В нас содержится огромное количество гормонов, но есть всего чектыре специфичных для женского пола, выход из строя которых делает невозможным сброс веса.

Блокатор потери веса #1: дисбаланс эстрогена

Эстроген – это женский гормон, который дает женщине грудь и бедра, а также отвечает за межсуставную жидкость. У мужчин тоже такой есть, но в гораздо меньших количествах.

Однако для людей обоих полов существует угроза переизбытка эстрогена. Мало того, эстроген продолжает вырабатываться в яичниках даже после наступления менопаузы.

Если у вас низкий уровень тестостерона, значит, концентрация эстрогена почти наверняка превышает норму.

Эстроген, как и другие гормоны, отвечает за вашу реакцию на еду, питье и другие добавки. Из-за него женщинам, в отличие от мужчин, становится сложнее с возрастом сбрасывать вес.

Что делать: чтобы понизить уровень эстрогена (и избавиться от лишнего веса), я рекомендую есть примерно 0,5 кг овощей в день. Овощные волокна помогут выведению эстрогена, чтобы он не циркулировал в вашем теле, как плохая карма.

Плюс, овощи немного вытеснят мясо из вашего рациона. Это важно по двум причинам: во-первых, массовый спрос на мясо ведет к непоправимым климатическим изменениям; во-вторых, стремительные изменения в промышленном сельском хозяйстве и развитие культуры за последнее столетие опережало развитие способности наших генов адаптироваться. Проще говоря, наше ДНК до сих пор не приспособилось к современному мясу, и употребление красного мяса может привести к переизбытку эстрогена.