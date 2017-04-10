Эндокринолог из США рассказала, как вам похудеть

В этой статье доктор Сара Готфрид, гормональный эксперт и Доктор медицинских наук Гарвардского университета, объясняет, как гормональный дисбаланс мешает вам терять вес.
«Общаясь с пациентами в своей практике и онлайн сообществе, я постоянно сталкиваюсь с одними и теми же комментариями. В основном они такие:
- Я следую всем правилам, но никак не могу похудеть.
- Я становлюсь старше, и мой метаболизм замедляется. Это генетика. Мне становится все сложнее сбросить лишний вес.
- Последние 5 кг никак не уйдут! Похоже, мне придется смириться с этим.
- Есть некоторые продукты питания, от которых мне очень сложно отказаться, хотя я прекрасно осознаю их вред.
- Вы можете прописать мне какой-то медицинский препарат для похудения?
- Я уже все перепробовала, чтобы похудеть. Возможно, мне следует просто принять себя такой толстой, какая есть, и выбросить, наконец, вещи, в которые я больше не влажу.
- Универсальные занятия и диетические рекомендации, которые подходят всем, не срабатывают на мне.
- Я скинула 2 кило, а потом набрала 5. Это просто ужас!
Вам знакомы такое жалобы? Если да, то вы, наверняка, не знаете одного секрета: причина, по которой вы так безуспешно боритесь со своим весом – это сбой гормонального фона.
Как сертифицированный гинеколог и женщина в одном лице, я отлично понимаю то страдание, которое испытывает каждая женщина из-за набора веса. Я сама когда-то была толстой. Так что мне пришлось на себе применить свои медицинские знания, чтобы избавиться от лишних кило. А теперь я готова поделиться своими знаниями с вами, пишет Lifter.com.ua.
В нас содержится огромное количество гормонов, но есть всего чектыре специфичных для женского пола, выход из строя которых делает невозможным сброс веса.
Блокатор потери веса #1: дисбаланс эстрогена
Эстроген – это женский гормон, который дает женщине грудь и бедра, а также отвечает за межсуставную жидкость. У мужчин тоже такой есть, но в гораздо меньших количествах.
Однако для людей обоих полов существует угроза переизбытка эстрогена. Мало того, эстроген продолжает вырабатываться в яичниках даже после наступления менопаузы.
Если у вас низкий уровень тестостерона, значит, концентрация эстрогена почти наверняка превышает норму.
Эстроген, как и другие гормоны, отвечает за вашу реакцию на еду, питье и другие добавки. Из-за него женщинам, в отличие от мужчин, становится сложнее с возрастом сбрасывать вес.
Что делать: чтобы понизить уровень эстрогена (и избавиться от лишнего веса), я рекомендую есть примерно 0,5 кг овощей в день. Овощные волокна помогут выведению эстрогена, чтобы он не циркулировал в вашем теле, как плохая карма.
Плюс, овощи немного вытеснят мясо из вашего рациона. Это важно по двум причинам: во-первых, массовый спрос на мясо ведет к непоправимым климатическим изменениям; во-вторых, стремительные изменения в промышленном сельском хозяйстве и развитие культуры за последнее столетие опережало развитие способности наших генов адаптироваться. Проще говоря, наше ДНК до сих пор не приспособилось к современному мясу, и употребление красного мяса может привести к переизбытку эстрогена.
Я не говорю, что вы должны исключить мясо вообще, но есть весомые аргументы в пользу того, чтобы ограничить его потребление. Палео-диета полезна для некоторых (не всех) женщин, но она дает гораздо лучшие результаты для мужчин.
Пока что не существует достоверных исследований «за» или «против» мяса. К сожалению, у нас нет научных доказательств, свидетельствующих о том, что употреблять мясо полезнее, чем растительный белок, морепродукты и мясо птицы.
Блокатор потери веса #2: избыток инсулина
Известно, что каждый второй американец страдает той или иной формой диабета, что сопровождается ожирением. При избыточном весе, или избытке жировой массы при нормальном весе, уровень инсулина нарушается, и клетки вашего организма становятся нечувствительными к гормону.
В результате нарушается регулятор глюкозы, сахар в крови начинает скакать то вверх – то вниз, и накапливается жир.
Что делать: существует множество способов выведения инсулина, но лично я рекомендую пить фильтрованную воду с двумя столовыми ложками яблочного уксуса. Исследование, проведенное в 2004 году, показало, что употребление 2-х ложек яблочного уксуса перед едой с высоким содержанием углеводов значительно снижает уровень глюкозы в крови у людей с резистентностью к инсулину.
Конечно, есть еще много способов выведения инсулина – вы знаете о том, что нужно отказаться от сахара и искусственных подсластителей. Помните, что если у вас нарушен метаболизм - это первый признак проблем с инсулином.
Блокатор потери веса #3: избыток кортизола
Кортизол вырабатывается в ответ на стрессовые ситуации, но большинство из нас испытывает стресс постоянно. Я подробно описала эту проблему в своих книгах, потому что считаю, что она является основной причиной борьбы женщин со своими выпуклостями. Когда речь идет о гормональном дисбалансе и наборе веса, все дороги ведут к кортизолу.
В теории, большинство из нас знает, что избыток кортизола портит нам самооценку и ощущение реальности, но теория иногда расходится с практикой. Если ваше тело постоянно испытывает на себе всю гамму гормонов стресса, ему приходится накапливать жировые запасы. И скорее всего, они будут на животе.
Высокий уровень кортизола также приводит к зависимости от еды вообще и от сахара в частности. Вы начинаете злоупотреблять печеньками и полуфабрикатами. В результате формируется жир в чистом виде. И откладывается во всех частях тела.
Что делать: чтобы сбросить уровень кортизола, нужно приостановить потребление кофеина. Воздержитесь от кофе хотя бы на неделю, и вы заметите, что стали лучше спать. Да и в целом стали спокойнее.
Если отказаться от кофеина совсем - для вас непосильная задача, поначалу попробуйте заменить кофе на зеленый чай. В нем тоже есть кофеин. Потом, если нужно, можете перейти на белый чай, а потом отказаться и от него.
Замените чай горячей водой с лимоном и щепоткой кайенского перца. Употребление одной-двух таких чашек по утрам будет стимулировать работу желудочно-кишечного тракта, сделает ваш стул регулярным, что, в свою очередь, будет способствовать выведению токсичных гормонов.
Я знаю еще много способов регуляции уровня кортизола, но удаление из рациона кофеина, безусловно, первое, что нужно сделать.
Блокатор потери веса #4: недостаток адипонектина
Адипонектин – один из ключевых гормонов, который указывает вашему телу на необходимость сжигать жир. Кодируемый геном ADIPOQ и выделяемый жировыми клетками, он нужен для того, чтобы регулировать уровень глюкозы и процесс распада жирных кислот.
У некоторых людей есть генетическая склонность к выработке меньшего количества этого чудесного гормона, и к сожалению это приводит к тому, что наш организм накапливает жир.
Когда речь идет о сопротивлении потере веса, важную роль в этом играет наш мозг. Существует тайная коммуникация между жировой тканью и центральной нервной системой, и адипонектин является одним из химических посредников в этой цепи. Он регулирует воспалительные и окислительные процессы, которые способствуют набору лишнего веса.
Что делать: чтобы выровнять уровень адипонектина, я рекомендую есть фисташки. И вообще-то это фантастика: один продукт влияет на концентрацию гормона в организме в целом!
Исследование, в котором принимали участие 60 человек с метаболическим синдромом, показало, что если кормить людей с низким уровнем адипонектина в крови фисташками, то его уровень растет.
Плюс, улучшения были заметны в окружности талии, уровне сахара в крови натощак, уровне общего холестерина, ЛНП (так называемого "плохого холестерина"), а также высокой чувствительности С-реактивного белка.
Что еще повышает уровень адипонектина? Периодическое голодание.
Самый простой действенный способ такой голодовки – не есть на ночь. Для мужчин минимальное эффективное время голодовки – 16 часов, а для женщин – 18. Это значит, если в последний раз вы покушали в 18:00, следующий прием пищи у мужчин должен состояться в 10:00, а у женщин – в полдень.
Кроме фисташек, возможно употребление продуктов с мононасыщенными жирами - например, авокадо и темный шоколад.
Не стоит также забывать о физических упражнениях.
Подытожим.
Когда я каждое утро боролась с лишним весом, одержимая цифрой на весах в ванной, я пыталась понять, как же выбраться из этого гормонального хаоса. По мере того, как я постепенно справлялась с регулированием каждого из этих гормонов, этот хаос стал моим смыслом.
Теперь мое самое заветное желание в том, чтобы вы тоже почувствовали в себе силы и сумели прислушаться к своему телу. И, конечно, сделали правильные выводы о том, какая еда и какой образ жизни принесут вам лучшую пользу.
Понимание того, что стабильная потеря веса возможна только в при условии стабильного гормонального фона, помогло многим моим пациентам научиться контролировать свой вес.
О женщинах и их лишнем весе можно говорить бесконечно. Речь идет о власти над собой и способности все начать заново. Удивительные вещи могут случиться, когда вы чувствуете в себе энергию, силы и единение со своим телом. Вы больше не будете чувствовать себя обрюзглой, раздражительной, вспыльчивой и нервной, не будете чувствовать вину и ненависть к своему телу. Вы, наконец, сможете всецело сосредоточиться на своих самых заветных мечтах и надеждах, на своих жизненных планах. Вы сможете понять, что помогает вам чувствовать себя активной и по-настоящему живой.