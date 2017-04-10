Россиянка использовала сперму мертвого сына, чтобы зачать внука

Но даже самые сильные люди сталкиваются с непреодолимыми трудностями в жизни. Но как справилась с этим Наталья — поразило всех, передает Soulpost.ru.

Самой большой радостью для женщины был ее сын Артем. Он был очень талантливым, его любили друзья. Он усердно учился, чтобы воплотить свою мечту и стать врачом. Но когда ему было 19, у него диагностировали лимфому Ходжкина, вид рака, который поражает лимфатическую систему и обычно смертелен.

Два года Наталья делала все, что могла, чтобы спасти Артема. Но 27 октября 2009 года парень умер на руках у матери.

Но Наталья не сдавалась. Он не хотела, чтобы ее ребенок навсегда исчез из ее жизни, и она придумала то, во что все отказывались верить.

Перед химиотерапией сперматозоиды Артема были заморожены — так делают для всех бездетных пациентов. Наталья очень хотела внука, который был бы очень похож на сына.

Используя анонимных доноров яйцеклеток, искусственное оплодотворение и несколько суррогатных матерей, Наталья получила внука, которого так хотела. Через несколько попыток, 27 октября 2010 года, спустя ровно год после смерти Артема, на свет появился маленький Егор.

Более того, Наталья добилась через суд, чтобы в официальных документах ее записали не как бабушку, а как маму. Егор был очень похож на Артема в детстве.

А чтобы выглядеть как мама малыша, Наталья начала делать себе пластические операции. Только теперь все узнали ее историю, которая многих возмутила. Другие же восхищаются Натальей, которая отказалась принимать печальную судьбу и сама воплотила в жизнь свои мечты.

Женщина рассказала свою историю в эфире шоу «Мужское-Женское». Там же она рассказала, что ищет бабушку для Егора, потому что у нее самой нет близких родственников, а она не хочет оставлять ребенка на незнакомцев во время своих бизнес-поездок или операций.