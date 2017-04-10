Топ-восемь мест, где мужчины изменяют чаще всего

Бар или паб

Алкоголь, полутемное освещение и особая атмосфера бара – отличная подоплека для занятия внебрачным флиртом, ведущим к половому акту. По данным исследования, проведенного психологом Энн Кэмпбелл, 500 из опрашиваемых мужчин занялись одноразовым сексом после встречи с незнакомкой в баре, пишет Soulpost.ru.

На работе

Офисные интрижки довольно распространены: около 40% изменников находят любовницу на работе. Возможно, из-за близости, доступности или стресса, который заставляет людей думать, что на работе можно изменять. Независимо от причин, командировка, вечеринка в офисе или работа допоздна представляют самый большой соблазн для тех, кто восприимчив к измене.

Мальчишник

Знаете ли вы, что треть женихов изменяют второй половинке во время своего мальчишника в качестве окончательного «прощания» с холостяцкой жизнью? И дело не заканчивается щупаньем стриптизерши.

Свадьба

Около трети мужчин, приглашенных на свадьбу, находят способ изменить своей девушке. Возможно, они поддались всеобщему настроению, или изменили по другой причине, в любом случае, если ваш молодой человек приглашен на свадьбу, лучше сходите туда вместе с ним.

Тренажерный зал

В спортзале витают гормоны, подогретые вспотевшими и подтянутыми телами, одетыми в облегающую одежду. Ваш мужчина может обнаружить, что тренажерный зал — отличное место для тренировок разного типа, когда никто не смотрит.

Социальные сети

Люди могут быть теми, кем они хотят быть в сети и в социальных сетях. Слишком просто отправлять электронную почту, мгновенное сообщение или обмениваться сексуальными фотографиями с симпатичной женщиной в Интернете. Facebook, Instagram и Snapchat — это места, где можно легко найти любовницу. То, что может казаться невинным флиртом может перерасти в полномасштабный реальный роман.

Через своих близких друзей

Когда у вашего кавалера есть друг-изменщик, это может повлиять на то, как он воспринимает измену. Он может начать думать, что это обычное дело, и закрутить роман с девушкой друга или даже своей соседкой. Это объясняется тем, что при встрече со знакомой не возникает тревожных звоночков по поводу вероятной измены.

Там, где он веселится

Это может быть концерт, парк, в котором он обычно гуляет, или даже отпуск с вами. Дело в том, что человек легко отбрасывает осторожность, когда веселится. Это освобождает все виды чувств, которые заставляют его стирать границы и участвовать в рискованном мероприятии. К сожалению, это включает в себя измену.