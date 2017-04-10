Тренировки после родов: что можно, а что нельзя делать

НЕЛЬЗЯ: тренироваться так же, как и до беременности

В попытках как можно быстрее вернуть себе добеременную форму, многие женщины сразу начинают активные тренировки, порой даже больше, чем до беременности. Но это ошибка, пишет Soulpost.ru.

Во время беременности ваше тело вырабатывало гормоны, которые расслабляли мышцы тела, чтобы помочь выносить и родить малыша. И некоторое время после родов они все еще будут расслаблены. К тому же, пока вы кормите ребенка грудью, эти гормоны продолжают выделяться. Поэтому вернуться к тренировкам по полной программе можно будет только по окончанию грудного вскармливания. А пока все умеренно.

НЕЛЬЗЯ: нагружать запястья

Держать, кормить, носить ребенка — это все огромная нагрузка на руки и запястья. Поэтому во время тренировок нужно внимательно следить, чтобы их не перегружать. Делайте планку не на ровных руках, а на согнутых, вместо отжиманий от пола делайте жим гантелей лежа. Нагрузка на руки с помощью утяжелителей — это лучше, чем давить на запястье всем весом своего тела.

МОЖНО: упражнения Кегеля

Мышцы живота и таза во время беременности были растянуты, была большая нагрузка на позвоночник. Поэтому хорошо бы теперь проработать все это. Делайте известные упражнения Кегеля, причем эффективно совмещать их с другими элементами: например, делайте сокращения во время планки или приседаний.

НЕЛЬЗЯ: высокоинтенсивные тренировки

Как уже упоминалось, после беременности и родов ваши мышцы еще расслаблены, особенно мышцы органов малого таза. Поэтому бег, прыжки и другие интенсивные упражнения на первых порах запрещены.

МОЖНО: тренируйтесь вместе с коляской

Можно попробовать бегать вместе с коляской с малышом на прогулке. Только делать это нужно тоже осторожно. Так как ваши руки зафиксированы на ручке коляски, нет их естественных колебаний в такт движению ног. Это создает дополнительную нагрузку на спину, а значит время от времени сменяйте бег быстрым шагом.

НЕЛЬЗЯ: делать скручивания

Это касается случаев с диастазом прямых мышц живота после беременности у некоторых женщин. Если мышцы на животе буквально разошлись во время беременности, для таких мам упражнения на пресс должны быть под полным контролем специалиста.

МОЖНО: делать планку

Мышцы кора можно прорабатывать и без пресса и скручиваний. Отличное упражнения для большинства мышц — планка!