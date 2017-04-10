Смешайте яйца, творог и сметану и получите невероятно вкусное угощение к Пасхе!

Творог для пасхи выбирайте лучшего качества: он должен быть свежим, жирностью 5–9 %, не слишком сухим и однородным. 15%-й жирности для сметаны будет достаточно, проверьте, чтобы она не была кислой. По желанию в творожную массу можете добавить специи (кардамон, бадьян), молотые и просеянные, а также цукаты. При заваривании все компоненты смешиваются и выходит нечто необыкновенное, детей за уши не оттащишь!

Ингредиенты

Творог 800 г

Желтки 4 шт.

Сахар 180 г

Сметана 200 мл

Миндаль 50 г

Изюм 50 г

Сливочное масло 150 г

Ванильный сахар 10 г

Лимон 1 шт.

Приготовление

Творог протрите через сито, чтобы убрать все комочки.

Желтки смешайте с сахаром (обычным и ванильным). Сначала просто разотрите их вилкой до белой пены, затем начните взбивать. Когда желтки в достаточной мере взобъете, добавьте сметану, передает Copoka.info.

Желтковую массу смешайте с размягченным маслом и протертым творогом, тщательно взбейте до кремообразного состояния.

Посуду с творожной массой поставьте на водяную баню. Заваривайте пасху на небольшом огне. Процесс достаточно длительный: первые 10 минут творог будет плавиться, затем станет понемногу густеть. Масса не должна кипеть! Спустя 30 минут после начала нагревания посуду с огня можно будет снять.

Кастрюльку с творожной массой поставьте сразу же в емкость с холодной водой. Дождитесь остывания, продолжая мешать, чтобы пасха не расслоилась. Возможно, воду в кастрюльке придется несколько раз поменять на более холодную.

В остывшую массу добавьте промытый и обсушенный изюм, очищенные и измельченные орехи, а также цедру одного лимона.

Форму (пасочницу, дуршлаг, сито) выстелите несколькими слоями влажной марли. Выложите в нее творожную массу, подверните края марли и положите сверху груз. Желательно под форму подставить мисочку, чтобы туда стекала жидкость. Отправьте конструкцию в холодильник часов на 12.

На следующий день груз снимите, извлеките пасху из формы, украсьте.

Попробовав хотя бы единожды приготовить пасху по этому рецепту, вы обязательно захотите повторить. Это необыкновенно вкусно. Не оставьте друзей без внимания, поделитесь с ними рецептом!