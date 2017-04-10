Восемь вещей, которые каждая женщина должна знать о влагалище

Что мы теряем, не зная основных фактов о своем теле? Лучшее понимание — это лучший уход и забота о своем здоровье, пишет Soulpost.ru.

1. «Влагалище» — это вульва

Начнем с основ. Что такое влагалище или вагина? Это еще родовой канал — мышечная трубка, соединяющая матку и вульву. Вульва — это внешние половые органы, половые губы, которые многие обычно и называют влагалищем.

2. Влагалище может выпасть

Вагинальный пролапс — это опущение стенок влагалища, так что они даже начинают выпирать из половой щели, как бы выворачиваясь наизнанку. Симптомы такого нарушения — слабый мочевой пузырь, боли в спине и органах малого таза, инфекции мочевых путей, боль во время полового акта.

Вагинальный пролапс бывает почти у половины всех женщин и часто возникает после родов, гистерэктомии (удаление матки), набора веса или менопаузы. «Лечится» обычно лишь хирургическим путем.

3. У женщин тоже бывает эрекция

Клитор состоит из такой же ткани, как и пенис. Когда женщина возбуждается, внешняя часть клитора становится эрегированной, вагинальное отверстие разбухает, а верхняя часть влагалища расширяется (почти вдвое).

4. Мочеиспускание происходит не из влагалища

Кажется очевидным, но не только мужчины, но и многие женщины не задумываются над этим. Мочеиспускание происходит из уретры — маленького канала ниже клитора, а не прямо из вагинальной трубки.

5. Вагинальные стенки «плиссированные»

Это позволяет им расширяться и сокращаться, когда необходимо — например, во время родов или полового акта. В связи с этим не стоит переживать, что влагалище слишком растянется и не будет упругим.

6. Вагина должна пахнуть вагиной

Не нужно использовать специальную отдушку, духи, спринцовку. Ваше влагалище в состоянии само о себе позаботиться, и там есть все необходимые для этого бактерии. Отдушка и спринцовка могут только помешать этому естественному процессу.

Тем не менее, определенный запах может быть признаком проблемы. Если оттуда пахнет дрожжами, рыбой, или просто резко и неприятно, пора сходить к врачу.

7. Вы не можете ничего там потерять

Что бы ни попало во влагалище, оно там не потеряется. Вагинальные стенки закрыты и ведут только к матке, больше ни к чему. Потому потужьтесь и достаньте это пальцами (не используйте щипцы и т.д.). Если не получается, сходите к врачу.

8. Есть только шесть дней, в которые можно забеременеть

Не каждый незащищенный секс приводит к беременности. Как вы знаете, для этого нужно, чтобы сперматозоид оплодотворил яйцеклетку. Но в женском цикле есть только шесть дней, когда это возможно: в первый день овуляции, когда яйцеклетка выходит в маточную трубу — она может жить сутки до оплодотворения. А так как сперматозоиды остаются активными вплоть до пяти дней после полового акта, любой секс в течение этих пяти дней может привести к зачатию.