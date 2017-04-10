Оставь в прошлом: пять бьюти-трендов в макияже, которые вышли из моды

Специально для тебя редакция собрала самые популярные бьюти-тренды в макияже, которые вышли из моды, передает, пишет Lady.tochka.net.

Матовое лицо. Припудривать лицо, чтобы оно стало матовым, уже не в моде. Сейчас актуально использовать влажный макияж. Так что тебе стоит приобрести не очередную пудру, а хайлайтер или же тональную основу на основе мерцающих частиц, чтобы достичь абсолютно противоположного эффекта — сияния и блеска. Если же ты противница влажного эффекта, рекомендуем в таком случае воспользоваться матирующими салфетками — они более эффективны, чем пудра, и не забивают поры.

Контуринг лица. Любительницам контуринга лица не стоит огорчаться, что популярный бьюти-тренд теперь не в моде. В 2017 году актуально будет наносить легкий и неяркий контуринг, чтобы создать более мягкие и естественные черты лица. Такая техника макияжа выглядит более привлекательно, чем ярко выраженные скулы и прорисованный нос.

Плотный тон для лица. В 2017 году забудь о густой замазке при помощи тональной основы: макияж должен выглядеть максимально натурально и естественно. Отдай предпочтение тональным кремам с легкой текстурой или BB и CC-кремам — и те, и другие сливаются с кожей, выравнивают ее тон и не образуют при этом эффект маски.

Искусственные ресницы. Девиз макияжа 2017 — натуральность и естественность. Искусственные и наращенные ресницы выглядят не столь презентабельно и натурально. И даже если твои ресницы недостаточно густые или слишком короткие, обрати внимание на универсальную тушь "3 в 1 — для объема, удлинения и подкручивания.

Длинные стрелки. Макияж в стиле "кошачий глаз" также покинул модный рейтинг: стрелки по‑прежнему остаются, но теперь они должны быть короткими, очень аккуратными, а внешний кончик почти не выходит за естественную границу глаза. Если ты привыкла рисовать стрелки по направлению к вискам, то теперь слегка умерь размах своей кисти — пусть стрелочки будут едва заметными.