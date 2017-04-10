Десять вещей, которые делают вас чертовски сексуальной для него

Когда у вас есть страсть к чему-то

Мужчины считают очень сексуальным, когда вы любите заниматься чем-то, кроме них самих и испытываете к этому страсть. Неважно, работа это или хобби, страсть к какому-либо делу показывает парню, что вы – романтическая натура и хотите для себя чего-то большего, сообщает Soulpost.ru.

Когда вы решительны

Знание, чего вы хотите в данный момент и вообще от жизни – возбуждает. Даже если это ответ на простой вопрос «Что ты хочешь съесть?» Принятие решений показывает определенную уверенность в себе — то, что каждый ценит в партнере.

Когда вы ладите с его друзьями

«Девушка, с которой можно повисеть» — главный приоритет в отношениях любого гетеросексуального мужчины. Нет ничего, что заставляет парней чувствовать себя более уверенными в отношениях, чем знание, что они могут без зазрения совести оставить вас на вечеринке, и вы можете поддержать беседу с их приятелями без какой-либо поддержки со стороны вашего избранника.

Когда вы прикасаетесь к нему

Мужчины любят прикосновения, особенно когда это показатель защиты. Они любят знать, что вы чувствуете себя в безопасности с ними, и то, как вы прикасаетесь к парню, помогает проиллюстрировать этот факт.

Схватите ли вы его за руку, или обратите внимание на его бицепсы, или положите голову ему на грудь перед сном, все это укрепляет мысль о том, что он заставил вас чувствовать себя в безопасности. И это чувство на вес золота.

Когда вы позволяете ему чувствовать себя полезным

Нужно перенести что-нибудь тяжелое или открыть эту упрямую банку с солеными огурцами? Просто попросите его. Каждому мужчине нравится чувствовать себя полезным даже в мелких проблемах. Не потому, что вы слабая, а потому, что он сильный. Просто дайте ему открыть банку.

Когда вы искренне ладите с людьми

Вас, вероятно, любят родственники мужа, но так ли это на самом деле? Даже если вы их не любите, любые усилия, которые вы прикладываете в отношениях с близкими людьми вашего мужчины, являются для него поворотным моментом. Поэтому любые ваши старания, в конечном итоге, будут вознаграждены.

Когда вы носите его одежду

Когда вы носите его одежду — которая, как правило, велика вам по размеру, и слегка прикрывает ваши бедра — это очень привлекательно. Это навязывает мысль о том, что вы любите или, по крайней мере, заботитесь о нем. Тот факт, что вы выбираете его одежду на свое усмотрение, так же приятно, как признание в любви.

Когда вы инициируете секс

Конечно, парень может инициировать секс постоянно, но, если вы сместите акценты и сыграете доминирующую роль, ему это наверняка понравится. Приятно чувствовать себя сексуально желанным, мужчинам тоже нужны проявления любви!

Когда вы цените то, что он сделал

Каждый человек хочет, чтобы его ценили. Например, если он позаботился о вас и принес кофе в постель субботним утром, по крайней мере, скажите ему спасибо. Приложите немного усилий.

Когда вы делаете то, что вам не нравится, потому, что это делает он

Когда вы делаете что-то, что вам не нравится, потому что знаете, что это нравится ему, это показывает вашему мужчине, насколько вы заботитесь о нем. Это благоразумно, и он незамедлительно ответит взаимностью.