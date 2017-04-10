Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Забавное видео: обычные женщины примерили пляжные образы звезд

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Ekraanitõmmis videost

Журнал Cosmopolitan снял видео о том, как обычные женщины с разными типами фигур примеряют ультратрендовые и необычные бикини, в которых появлялись звезды.

Как выяснилось, далеко не каждой под силу достойно выглядеть в этих странных бикини. Многие созданы скорее для Instagram, чем для реальной жизни.

Смотрите сами!

Наверх