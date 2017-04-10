Забавное видео: обычные женщины примерили пляжные образы звезд

Забавное видео: обычные женщины примерили пляжные образы звездKrasotka.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 10 апреля 2017 г., 16:17 ФОТО: Ekraanitõmmis videostЖурнал Cosmopolitan снял видео о том, как обычные женщины с разными типами фигур примеряют ультратрендовые и необычные бикини, в которых появлялись звезды.Как выяснилось, далеко не каждой под силу достойно выглядеть в этих странных бикини. Многие созданы скорее для Instagram, чем для реальной жизни.Смотрите сами!cosmopolitan instagram бикини видео женщины журналПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ