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Как избавиться от отметин после прыщей

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Если вам знакома эта проблема, присмотритесь внимательно к нашим рецептам: они реально помогают устранить небольшие рубцы и шрамы, оставшиеся на лице после воспаления кожи. Все маски делаются на предварительно очищенную кожу.

1. Смешиваем чайную ложку сметаны с чайной ложкой свежевыжатого лимонного сока. Подержать на коже 15- 20 минут, после чего аккуратно смыть теплой водой.

2. Отжать 1 ч.л. лимонного сока, прибавить 25 г дрожжей и 1 ст.л. молока, тщательно перемешать. Нанести на кожу и держать примерно 20 минут. Смыть маску теплой водой, пишет Justcoolidea.ru.

3. Берем 1 ч.л. белой глины (из аптеки), 1 ст.л. перекиси водорода и 1 ст.л. лимонного сока. Смешать маску и нанести на лицо на полчаса

4. Натереть на мелкой терке 1 средний огурец добавить 1 ст.л. простокваши и 1 ч.л. сока, выжатого из репчатого лука. Эту массу следует наложить на марлю, укрыть другим марлевым слоем и наложить на лицо. Полежать с этой маской на лице 10-15 минут, затем смыть теплой водой.

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