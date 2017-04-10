Психолог: как сделать второй брак успешнее первого

Но все равно, статистика разводов после второго брака неутешительная. Американский психолог дал несколько советов, которые пригодятся каждой женщине во втором браке, пишет Mixnews.lv.

Учитывать предыдущие ошибки

Очевидный, но важный совет. Психология людей устроена таким образом, что все мы любим и ненавидим примерно одинаковые вещи. Даже если новый муж более покладистый, он вряд ли станет терпеть претензии, которые не терпел и бывший.

А если он сильнее, то все равно имеет право отказываться иногда таскать тяжелые вещи, или делать маме ремонт. Попробуйте проанализировать все то, что раздражало бывшего мужа и полностью избавить от этого нового.

Не сравнивать мужей

Даже если кажется, что в пользу нового мужа. То, что сравнение в глаза оскорбляет мужчину — не стоит даже упоминать. Но за глаза, с подругами, или даже про себя, оно может нанести серьезный урон вашему собственному восприятию нового супруга.

Если вы привыкнете к такому способу хвалить любимого мужчину для самой себя, он может однажды сильно упасть в ваших глазах, как только сравнение получится не в его пользу. А он даже не будет знать, что произошло.

Лучше сразу принять тот факт, что это разные мужчины со своими достоинствами и недостатками, просто нынешний муж на этом этапе жизни больше тебе подходит.

Работать над своими недостатками

Не стоит думать, что бывшему мужу просто не подходил ваш характер, а второго устроит абсолютно все.

В разрушении предыдущих отношений всегда виноваты оба. Нужно серьезно подумать над всеми совершенными ошибками, чтобы признать их и больше не повторять в новых отношениях.

Максимально вычеркнуть бывшего мужа из жизни

У вас могут быть общие дети, тогда полного разрыва отношений не получится. Для ребенка лучше оставить хотя бы видимость теплых отношений. Но в остальном лучше не допускать дружбы с бывшим или воспоминаний о нем при нынешнем муже.

Выбросьте, или спрячьте его подарки, общие фотографии, объясните общим друзьям, что вас не интересуют новости из жизни бывшего мужа и максимально дистанцируйтесь. У вас новая семья и не стоит создавать у мужа ощущения, будто он — запасной аэродром.

Меньше прагматизма

Да, вы оба — взрослые серьезные люди, которые в новом браке больше доверяют мозгам, чем сердцу. Это правильный подход, но не стоит бояться романтики и любовных безумств.

Мечтать о красивом будущем, целоваться под дождем, петь серенады под окном: все хорошее, что было в первом браке можно перенести и во второй без страха повторить сценарий первого. Его явно разрушила не романтика.

Желаем, чтобы ваш нынешний брак был навсегда и продлился много-много счастливых лет.