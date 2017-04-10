Шок! Маленькие тарелки оказались врагами похудения
10 апреля 2017 г., 17:41
Еще недавно в качестве одного из способов похудеть предлагалось сменить большие тарелки на маленькие. Дескать, тогда и количество съедаемого уменьшится. Недавно ученые пришли к выводу, что маленькие тарелки не только не помогают снизить количество потребляемых калорий, но и вредят.
После приема пищи из маленькой тарелки у человека остается ощущение, что он съел слишком мало (тарелка ведь такая «попалась») и идет за добавкой. В результате потребление калорий растет, пишет Myjane.ru.
Ученые заявили, что маленькие тарелки вредны и нужно срочно вернуться к обычным, если вы не хотите набрать еще больше лишнего веса.