Шок! Маленькие тарелки оказались врагами похудения

После приема пищи из маленькой тарелки у человека остается ощущение, что он съел слишком мало (тарелка ведь такая «попалась») и идет за добавкой. В результате потребление калорий растет, пишет Myjane.ru.

Ученые заявили, что маленькие тарелки вредны и нужно срочно вернуться к обычным, если вы не хотите набрать еще больше лишнего веса.