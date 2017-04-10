Как защитить своих детей от шокирующего контента на Youtube: важные советы родителям

Лучшие способы, которые помогут предотвратить просмотр детьми этих тревожных видео, публикует Lady.obozrevatel.com со ссылкой на издание Hello.

Сообщить о неподходящих видео

Одной из наиболее важных вещей, которую нужно сделать, если вы или ваш ребенок обнаружили какой-либо неподходящий контент, это сообщить об этом на YouTube. Для этого нужно просто нажать кнопку "Ещё" под видео, а затем "Отчет". Как утверждают разработчики YouTube, видео будет удалено в течение 24 часов после того, как на него пожалуются.

Загрузить приложение "YouTube детям"

Если вы обеспокоены тем, что ваши дети могут быть подвержены воздействию этих неприемлемых видеороликов во время игры на смартфоне, ПК или планшете, попробуйте загрузить приложение "YouTube детям, в котором отображаются только соответствующие мультфильмы и блокируется контент для взрослых. Хотя эпизодическое видео все еще может проскользнуть, будет гораздо легче контролировать, что смотрят ваши дети. Вы также можете настроить таймер через приложение, чтобы контролировать, сколько времени ваши дети проводят за гаджетом, просматривая онлайн-видео.

Добавьте безопасный режим в свою учетную запись YouTube

Если вы не хотите загружать приложение для детей, вы можете добавить ограничения безопасности в свою учетную запись YouTube, которые будут фильтровать то, что ваши дети могут видеть во время поиска любимых мультфильмов. Просто войдите в свой аккаунт YouTube и выберите раскрывающееся меню "Ограниченный режим". Выберите "вкл.", затем нажмите "сохранить", чтобы убедиться, что все ограниченные клипы заблокированы для просмотра.

Смотрите контент только в официальных ТВ-приложениях

Выбирайте официальные приложения – это даст вам душевное спокойствие, что дети смотрят только "нужные" мультфильмы и не будут иметь доступа ни к каким паронимам или взрослому контенту.