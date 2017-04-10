Десять безумных мыслей мужчины во время вашей беременности

1. Можете ли вы с ребенком умереть?

Звучит совсем пессимистично, но послушайте. На протяжение всех девять месяцев, в случае любого ухудшения вашего состояния, мужчина сразу же лезет в Google, узнать, что это такое. И ответ всегда состоит из двух вариантов: либо это обычные беременные боли, либо это смертельная угроза. Количество осложнений, которые сегодня могут быть во время беременности, просто поражает. Так что лучше вообще держаться подальше от интернета и страшных историй, пишет Soulpost.ru.

Еще хуже то, что он просто наблюдатель: он не знает, насколько сильна ваша боль, и ничего не может сделать. Он может постоянно отправлять вас к врачу, потому что боится сделать что-то не так и потерять вас в одночасье.

2. Везти вас в больницу

Даже если вам еще далеко до срока, мужчина боится, как бы ему не пришлось принимать роды у себя в машине. Вы сделали все: выносили этого малыша, а он боится облажаться хотя бы в одном — как быстрее довезти вас до больницы.

3. Он переживает, что окажется не готов

Это беспокоит большинство будущих родителей, ведь вам предстоит взять на себя ответственность за еще одну человеческую жизнь. Женщина привыкает к этой мысли 9 месяцев, у нее уже есть некая связь с ребенком, а вот отцу тяжелее — ему к этому нужно привыкнуть в одночасье, как только малыш появится на свет.

4. Он переживает, что что-то не так сделает с ребенком

Многие мужчины очень боятся заниматься сексом во время беременности, потому что переживают за ребенка: чтобы не разбудить его, чтобы не повредить, чтобы, в конце концов, он не родился с вмятиной в голове в форме пениса.

5. Он понимает, что не знает, чему он сможет научить своих детей

Впервые в жизни он жалеет, что прогуливал уроки труда в школе. Когда ты живешь один, незнание всех этих бытовых навыков не так страшно, как тогда, когда ты понимаешь, что должен научить этому сына. Он не хочет «гуглить» это с ребенком в сети, он сам хочет быть авторитетом для него.

6. Он переживает, что совсем не знает, как растить дочь

Он, конечно, вообще не знает, что делать с детьми, но с девочками так особенно.

7. Он ненавидит весь этот «детский шопинг».

Его не восхищают эти маленькие пинеточки и ползунки, и он даже чувствует отчасти стыд, что его это скорее пугает, чем восторгает.

8. Его раздражают ваши беременные капризы

Он знает, что вы не виноваты, что все это гормональные перепады, но ничего не может с собой поделать.

9. Он боится обзавестись пузиком

Однажды он проснется и поймет, глядя на себя в зеркало и надевая носки под сандалии, что он превратился в папочку. Мысль о том, что он перестанет тренироваться и быть крутым — пугает его.

10. Он боится всего, чего боитесь вы

Но в отличие от вас, он не имеет права это показывать. Он ведь должен быть вашей поддержкой.