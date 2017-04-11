Необычные гигиенические прокладки помогут предотвратить преждевременные роды

Реакция с уровнем кислотности вагинальных выделений показывает, если нужно начинать бить тревогу. На сегодняшний день врачи используют дорогостоящие методы, выявляющие наличие протечки (когда вытекает амниотическая жидкость из пузыря, защищающего ребенка). Обычно амниотическая жидкость начинает выходить прямо перед началом родовой деятельности (отходят воды), пишет Meddaily.ru.

Преждевременные разрывы пузыря приводят к 2 из каждых 5 преждевременных родов. Также они угрожают инфекцией. Вероятность подобного осложнения повышена у женщин с многоплодной беременностью, ожирением или диабетом. Также известно, что незначительные протечки очень трудно отследить. Плюс, беременные нередко сталкиваются с недержанием. Новые прокладки, которые можно носить в течение 12 часов, а результат сохраняется минимум два часа, решают все эти проблемы.