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Открытие: высокие женщины склонны к инсульту и сердечной недостаточности

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Специалисты из Университета Гетеборга проанализировали данные 1,5 миллиона женщин. Исследование продолжалось больше 30 лет. Исследователи обнаружили: у участниц ростом всего 165 сантиметров риск инсульта и сердечной недостаточности оказался почти в три раза выше, чем у тех, чей рост составлял около 158 сантиметров, сообщает The Daily Mail.

Ученые говорят, что у высоких женщин камеры сердца, от которых зависит сердечный ритм, как правило, больше. Из-за этого повышается риск проблем с сердцем и сосудами. Кроме того, в группе риска оказались женщины, весившие больше 76 килограммов. Специалисты отмечают: чтобы защититься от болезней сердца и сосудов, высокие женщины должны поддерживать вес в норме, пишет Meddaily.com.

Кстати, ранее немецкие исследователи обнаружили, что каждые 6,5 сантиметра роста увеличивают вероятность развития рака на 4%. Скорее всего, дело в активации инсулиноподобного фактора роста и двух сигнальных путей, связанных с некоторыми видами рака, в частности, с опухолями толстой кишки и молочной железы.

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