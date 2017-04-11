Домашние животные оказались полезнее для детей, чем считалось

В исследовании приняли участие 746 детей. В семьях 70% добровольцев были собаки. Специалисты изучили образцы кала участников. Исследователи установили: у детей, которые подвергались воздействию аллергенов, присутствующих в коже домашних животных, оказались вдвое повышены уровни бактерий Ruminococcus и Oscillospira. Они уменьшают риск аллергии и ожирения Meddaily.ru.

Ученые говорят, что грязь и бактерии, переносимые животными, способствуют созданию иммунитета у детей. Также исследователи выяснили, что наличие домашних животных в доме снижало риск передачи стрептококков группы В во время родов. Как известно, эти бактерии могут вызвать у новорожденных воспаление легких.