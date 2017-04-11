Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Домашние животные оказались полезнее для детей, чем считалось

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Ребенок и собака. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Исследование, проведенное в Университете Альберты, показало, что наличие домашних животных в доме уменьшает риск развития аллергии и ожирения у детей. Ученые обнаружили, что в организме детей из семей с домашними животными было больше бактерий, защищающих от этих недугов, пишет UPI.com.

В исследовании приняли участие 746 детей. В семьях 70% добровольцев были собаки. Специалисты изучили образцы кала участников. Исследователи установили: у детей, которые подвергались воздействию аллергенов, присутствующих в коже домашних животных, оказались вдвое повышены уровни бактерий Ruminococcus и Oscillospira. Они уменьшают риск аллергии и ожирения Meddaily.ru.

Ученые говорят, что грязь и бактерии, переносимые животными, способствуют созданию иммунитета у детей. Также исследователи выяснили, что наличие домашних животных в доме снижало риск передачи стрептококков группы В во время родов. Как известно, эти бактерии могут вызвать у новорожденных воспаление легких.

Наверх