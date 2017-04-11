Совместный сон: за и против

Одни специалисты говорят, что совместный сон вреден как для физического, так и для душевного благополучия ребенка. Другие эксперты твердят, что совместный сон – естественное явление, в котором нет ничего опасного. Каковы аргументы тех, кто за, и тех, кто против?

Аргументы «за»

– Согласно исследованию опубликованному в журнале Pediatric Respiratory Reviews, совместный сон вопреки существующим опасениям снижает риск возникновения синдрома внезапной смерти младенца, помогает быстрее наладить грудное вскармливание и крепче спать (и маме, и ребенку), пишет Deti.mail.ru.

– Совместный сон считается полезным для развития сердечнососудистой и дыхательной систем малыша. Рядом с мамой ребенок чувствует себя увереннее, меньше ворочается и инстинктивно выбирает позу лежа на спине, что особенно важно в первые месяцы жизни. Выдыхаемый взрослыми углекислый газ тренирует легкие младенца.

– Проведенные еще в 1990-х годах в Европе тесты выявили, что дети, которые в младенчестве спали в родительской кровати, вырастают уверенными в себе, быстро осознают свою независимость и хорошо учатся. Как утверждает профессор Университета Нотр-Дам (США) Джеймс Мак-Кена, родители не должны бояться избаловать ребенка совместным сном. «Дети зависят от своих родителей, им физически необходимо их присутствие, так что совместным сном вы их не разбалуете, а просто пойдете навстречу их биологическим нуждам», – подчеркивает ученый.

Аргументы «против»

– Ребенок в постели часто не только мешает родителям устроиться поудобнее, но и становится причиной отказа от интимной близости. Не все папы (да и мамы) в состоянии заниматься сексом, когда рядом с ними находится сопящий младенец.

– Чем старше ребенок, тем больше места он занимает в постели. Даже если родители, следуя советам психологов, пытаются донести до малыша мысль о том, что в кровати мамы и папы он просто гость, а не хозяин, они все равно получают по ночам то пяткой по носу, то локтем по зубам.

– Процесс отлучения от родительской кровати может оказаться для ребенка болезненным, и займет много времени. Не все дети готовы в одночасье признать, что они уже взрослые, и переселиться в отдельную кровать или комнату. Работа по адаптации ребенка к новым условиям потребует от родителей усилий, такта и выдержки.

Что думают врачи?

Психолог, старший научный сотрудник социологии РАН Наталья Гришаева заявила в беседе с «КП»: «Все дети разные, и одним нужно спать с мамой долго, другим достаточно прижиматься к ней во сне несколько месяцев, а третьи спокойно засыпают в отдельной кроватке с первого дня. Маме нужно пробовать: уложила в кровать – не спит, значит, положите рядом с собой, но не стоит воспитывать грудничка по принципу "поплачет один в кровати и заснет"! Заснет-то он заснет, от усталости, но потребность быть рядом с мамой никуда не денется и все равно скоро заявит о себе в форме долгих ночных рыданий. А вот дети, которых родители по первому требованию укладывают рядом с собой, со временем спокойно уходят в свою кроватку, поскольку их потребность в маме успешно удовлетворили.

Специалисту вторит и коллега, психолог Евгения Ломоносова: «Совместный сон матери с ребенком просто необходим. Это залог успешных отношений, физического и психологического здоровья ребенка. Залог того, что мама спокойно переживет послеродовую депрессию!»

Педиатр Евгений Комаровский относится к теме совместного сна скептически: «Когда и с кем спать – личное дело конкретной женщины. Именно женщина решает, как ей удобнее. В настоящее время совместный сон мамы и ребенка стал весьма распространенным и модным явлением. Это обусловлено тем, что откуда ни возьмись в огромном количестве появились специалисты, которые называют себя перинатальными психологами. Именно перинатальные психологи настоятельно советуют мамам спать с детьми, обещая им в дальнейшем небывалую духовную близость. Лично мне подобные утверждения представляются наивными и ничем не обоснованными, более того, небывалая духовная близость с ребенком нередко оборачивается отсутствием любой близости с отцом ребенка».

Врач-неонатолог Полина Дудченко менее категорична: «Мне кажется естественным процесс, когда дети ночью приходят к родителям, но это не должно быть изначальным укладыванием в одну кровать. Хотя кому-то нравится. Много женщин, которые спят с ребенком, потому что им это удобно, особенно когда ребенок грудной. Это вопрос личного комфорта: нравится человеку – да на здоровье! Просто соблюдайте гигиену: часто меняйте постель – это самое главное».