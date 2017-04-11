Модель в 16 лет стала самой молодой жертвой рака яичников четвертой стадии

Когда в декабре 2015 года у Пейтон Линафелтер стал опухать живот, она решила, что это является следствием чрезмерного употребления углеводов. Но живот продолжал расти, и вскоре Пейтон не могла нормально есть. В тот момент семья девушки находилась в отпуске на острове Барбадос, и они решили обратиться к местному врачу. А тот посоветовал Пейтон срочно вернуться домой в Колорадо и провести хирургическую операцию по удалению кист яичников. Но лишь через три месяца на свой 16 день рождения в апреле 2016 года Пейтон узнала, что на самом деле она страдает от рака яичников четвертой стадии. Это произошло всего через несколько месяцев после подписания первого профессионального модельного контракта, пишет Medikforum.ru.

Диагноз прозвучал, как смертный приговор, поскольку на данной стадии вероятность победы над болезнью не превышает 17%. Но через несколько сеансов химиотерапии и хирургической операции в декабре прошлого года Пейтон узнала о том, что никаких следов рака в ее организме не осталось. Она стала самой молодой американкой в истории медицины, у которой диагностировали рак яичников четвертой стадии. Теперь Пейтон публично рассказывает свою историю, делится симптомами и призывает женщин всех возрастов немедленно отправляться на проверку к врачам, если они заподозрят что-то неладное.

«У меня постоянно увеличивался живот, но я списывала это на неправильное питание, - рассказывает девушка. - Каждую неделю он становился все больше и больше, а потом я совсем лишилась аппетита. Несмотря на то, что мой вес снижался, живот продолжал расти. В конце концов, я выглядела, как на шестом месяце беременности. У меня болела спина и живот, и я не знала, что мне делать».

Рак яичников представляет собой опухоль, которая начинается в клетках внутри и вокруг яичников. В большинстве случаев болезнь поражает женщин старше 50 лет, находящихся в постклимактерическом периоде. С этим недугом сталкивается каждая 73-я женщина. Среди классических симптомов постоянная боль в животе, вздутие, увеличенная частота мочеиспусканий, изжога, быстрое ощущение сытости после приёма пищи.