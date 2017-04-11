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Коллекцию одежды от Виктории Бекхэм раскупили за считанные часы

Krasotka.ee
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Виктория Бекхэм | ФОТО: Scanpix

Демократическая коллекция созданная в сотрудничестве Виктории Бекхэм и бренда Target исчезла с прилавков за считанные часы, после своего появления в магазинах 9 апреля!

В своих аккаунтах Twitter и Instagram модельер даже извинилась перед покупателями за происходившие сбои в работе, пишет Lady.tochka.net.

Как стало известно позже, такой ажиотаж получился из-за спекулянтов, которые приобретали вещи не для себя, а на перепродажу. Уже через какое-то время на сайте eBay можно было увидеть ту же одежду, но со стартовой ценой в разы дороже оригинальной.

Пока что, никаких комментариев со стороны Виктории или Target нет.

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