Шесть самых красивых трендов в свадебной моде

Свадебное платье-кейп

Такие дизайнеры, как Pronovias, Galia Lahav и Naeem Khan уверяют, что на современной свадьбе нет места платьям-тортам. На их смену пришли более элегантные и лаконичные платья-кейпы. Согласны, что может быть красивее облегающего фигуру наряда с накидкой, напоминающей шлейф? После свадебного наряда певицы Соланж Ноулз, мы и сами готовы идти под венец, пишет Ivona.bigmir.net.

Декор из перьев

Перья для украшения свадебных платьев использовали Alon Livne, Vera Wang, Monique Lhuillier и Naeem Khan. Практически единогласно они признали, что за перьями будущее свадебной моды. Хочешь на один день превратиться в Царевну-Лебедь? Тогда такое декоративное решение тебе точно придется по душе.

Открытые плечи

Мода на открытые плечи продолжает захватывать новые территории. Секрет ее популярности очень прост: каждой хочется быть сексуальной, но не переходить границы дозволенного. А что может быть более сексуальным, чем хрупкие плечи и острые ключицы? Также подумали и дизайнеры брендов Lela Rose, Anne Barge и Monique Lhuillier.

Цветочные украшения

Да, цветочный декор – это уже давно не новость, но есть некоторые ремарки. Деликатная вышивка, флористическое кружево и скромная аппликация остаются в прошлом – на волне большие цветы. Они обращают все внимание на себя, на что, вероятно, и рассчитывали Inbal Dror, Lela Rose и Victoria KyriaKides.

Вырез по ноге

Еще одна пикантная тенденция, которой пророчат большое будущее. Вспомни то самое платье Анджелины Джоли, в котором она появилась на красной дорожке Оскара 2012. Теперь каждая невеста может стать чуть-чуть Джоли. Не благодарите нас, благодарите дизайнеров Ines Di Santo, Inbal Dror, Monique Lhuillier и Reem Acra.

Асимметричный подол

Хочешь похвастаться стройными ножками? Тогда предыдущая тенденция – это детские шалости по сравнению с этой. Асимметричный подол не только выглядит оригинально и интересно, но и демонстрирует твою лучшую часть тела в самом выгодном свете. Вдохновляйся свадебными платьями Di Santo, Anne Barge, Monique Lhuillier и Vera Wang.