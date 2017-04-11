Сильная женщина никогда не сделает этого ради мужчины

Если вовремя не остановишься, навсегда останешься в плену не тех отношений. Вот пять правил, которые никогда не нарушают сильные женщины ради мужчин или кого-либо:

1. Изменить свою внешность

Если твой партнер - достойный человек, он никогда не заставит тебя изменить что-то в себе. Он должен любить тебя такой, какая ты есть. А иначе зачем он тебя выбрал? Если твой вес, волосы или стиль действительно беспокоят его, он явно с тобой не ради любви. Любые физические изменения, которые ты делаешь, должны быть исключительно твоим решением, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Идти на компромисс с самой собой

Абсолютно никто не должен мешать твоим целям. В конце концов, это твоя жизнь, и никто больше не пожалеет о том, что ты сделала или нет, чем ты сама. Твой партнер должен поддерживать твои начинания.

3. Ждать его одобрения

Сильная женщина играет по своим правилам и не следит за инструкциями. Ты должна быть напористой и идти вперед за своими собственными решениями, а не искать подтверждение от кого-то другого. Ты достаточно взрослая, чтобы знать, что для тебя лучше.

4. Отменить уже существующие планы

Твои друзья и семья не должны страдать оттого, что давно тебя не видели, только потому, что у него не получается взять отпуск и поехать в гости. Ты не должна находиться в режиме ожидания. Если что-то запланировала, действуй. Пусть он также с тобой считается.

5. Позволить ему изменить то, чем ты являешься

Мы уже говорили о внешних изменениях, но это еще не все. Некоторые мужчины пытаются полностью перепрограммировать свою вторую половинку. Решайся на какие-то изменения только в том случае, если это пойдет тебе на пользу. А не из-за его прихоти.