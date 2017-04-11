Можно ли беременным пить кофе

Ученые утверждают, что беременным женщинам можно пить кофе, только в небольших количествах: одну-две маленькие чашки в день. Но если у тебя повышается давление, то лучше воздержаться. Заменить любимый напиток можно натуральными компотами, морсами или напитком из цикория, пишет Ivona.bigmir.net.

Кофе во время беременности: аргументы «за»

Некоторые специалисты считают, что минимальное употребление кофе не причинит вреда ребенку, но взбодрит и поднимет настроение беременной женщине. Поэтому тем из нас, кто привык пить кофе, можно не отказываться от этого напитка во время беременности. Самое главное, чтобы кофе не был крепким, а его количество ограничивалось 1-2 маленькими чашечками (а не большими кружками) в день.

На тему вреда и пользы употребления кофе во время беременности проводилось множество исследований. Датские ученые, к примеру, озадачились вопросом, сколько чашек кофе в день можно выпивать будущей маме без вреда для себя и ребенка?

В исследовании принимали участие 1 207 будущих мам. Ученые пришли к выводу, что беременная женщина может выпивать до трех маленьких чашек кофе в день без каких-то негативных последствий. Умеренное употребление кофеина не приводит к преждевременным родам и снижению веса новорожденных.

Кофе во время беременности: аргументы «против»

Данные, полученные в ходе других исследований, говорят о том, что даже небольшие дозы кофеина во время беременности все же снижают средний вес новорожденных на 100-200 граммов. Если будущая мама выпивает более девяти чашек кофе в день, серьезно возрастает риск мертворождения.

Опасение у специалистов вызывает и само вещество кофеин, которое оказывает возбуждающее действие на нервную систему и повышает артериальное давление. Если ты страдаешь от гипотонии, этот эффект может быть полезен, но во второй половине беременности нужно особенно опасаться повышения давления.

Высокое артериальное давление может быть признаком опасного осложнения беременности – гестоза. Женщинам, склонным к таким проблемам, кофеин противопоказан, поэтому вопрос о том, можно ли пить кофе при беременности именно тебе, лучше обсудить с лечащим врачом.

Чем будущая мама может заменить кофе?

Бывают случаи, когда женщина не может отказаться от любимого напитка даже во время беременности. Тогда она переключается на употребление кофе без кофеина, считая его безопасной альтернативой.

А так ли безопасно пить кофе без кофеина во время беременности? Оказывается, формулировка «без кофеина» не корректна, так как это вещество все равно присутствует в составе напитка, пусть и в меньших количествах, поэтому увлекаться им тоже не стоит.

Итак, общие рекомендации врачей сводятся к тому, что кофе во время беременности стоит заменить полезным и безопасным питьем из корня цикория, морсами, овощными и фруктовыми соками, компотами, а лучше всего питьевой водой. Нужно учитывать, что чай тоже содержит кофеин, поэтому, крепко заваренный и в больших количествах, он будет не лучшей заменой.