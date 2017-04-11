Модные советы для занятых мам

Выбирай комфортную одежду

Одежда ни в коем случае не должна сковывать движений, ведь ребенок требует от тебя постоянного участия в его жизни. Поэтому наш совет: ищи альтернативу ультрамодным, но не слишком практичным вещам. Вместо джинсов-скинни выбери свободные кюлоты, а обтягивающую кофточку замени воздушной блузкой, пишет Ivona.bigmir.net.

Делай ставку на простоту

В твоей голове, забитой множеством мыслей о том, как успеть забрать ребенка из школы, что приготовить на ужин и когда выгулять собаку, совсем нет места для “как мне сочетать цветочный принт на брюках с геометрическим на топе“. Лучше всего выбирать цельные наряды, не нуждающиеся в паре, например, платье или комбинезон. Так тебе не придется думать, что с чем и как сочетать.

Обрати внимание на базовые цвета

Пусть простота царит в каждой детали твоего гардероба. Старайся не слишком увлекаться яркими цветами, а лучше обрати внимание на нейтральные бежевый, белый, коричневый, темно-синий и черный. К одежде в такой гамме намного проще подобрать аксессуары (а тут, кстати, ты вольна экспериментировать).

Не забывай об аксессуарах

Украшение освежит твой образ – всегда помни об этом. Пусть в остальном все будет просто и даже немного скучно, а вот аксессуар – это то, с чем стоит поиграть. Соломенная шляпа, солнцезащитные очки, сумочка необычного дизайна, серьги-каффы – есть множество небанальных способов преобразить свой образ.

Носи спортивные вещи правильно

Если ты вся в хлопотах, то точно оценишь комфортные леггинсы, толстовку и кроссовки. Чтобы не превратиться в “тетку“, научись правильно носить эти, несомненно, прекрасные вещи. Вспомни о простоте, нейтральных цветах и аксессуарах!